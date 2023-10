Max Verstappen ist in der Formel 1 seit zwei Jahren eine Klasse für sich, gegen den Hypertalentierten im überlegenen Red Bull scheint kein Kraut gewachsen. IMAGO

Ein dummer Fehler kostete Max Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel. Schon in der ersten Kurve des Entscheidungsrennens verlor er Platz eins, versuchte danach ein unmögliches Überholmanöver – und fuhr dem Führenden in die Kiste. Etwas später setzte ihn sein Vater auf einer Tankstelle aus.

Mag sein, dass Max Verstappen auch Formel-1-Weltmeister geworden wäre, wenn er sein Kart damals, 2012, nicht gecrasht hätte. Mag sein, dass es ihm auch nicht geschadet hätte, wenn er die 1800-Kilometer-Heimfahrt aus Italien im Auto von Papa Jos als Weltmeister durchgefeiert hätte, statt nach kurzer Tankstellenwartezeit von seiner nachkommenden Mutter aufgegabelt zu werden. Aber, mit den Worten des Vaters: "Das Jahr danach haben wir wirklich alles gewonnen."

Hypertalentierte Nachwuchsrennfahrer gibt es viele. Kinder, deren Väter sie nah an der Grenze des Vertretbaren "fördern", auch. Kommt beides zusammen, ergibt das Max Verstappen. Gestern wurde der 26-jährige Niederländer beim GP von Katar zum dritten Mal Weltmeister.

Jos Verstappen war selbst noch Formel-1-Fahrer, als ihn seine Frau Sophie Kumpen eines Tages anrief und sagte: "Wir müssen Max ein Kart kaufen." Der Vierjährige hatte einen noch jüngeren Burschen fahren gesehen und wollte nicht mehr vertröstet werden. Der Papa in der Formel 1, die Mama eine Weltklasse-Kartfahrerin, das Herz dieses Burschen konnte nur Benzin pumpen.

Voller Fokus

Nach seinem Karriereende fokussierte sich Jos auf seinen noch schnelleren Sohn. "Er weiß, was in seiner Karriere schiefgelaufen ist, und will das jetzt besser machen. Er wollte einen Verstappen 2.0 produzieren", sagte Max später. "Ich sehe niemanden, der seinen Fahrer so managt, wie ich es mit Max getan habe", sagte Jos. Noch einmal Max: "Wie mich mein Vater gepusht hat, war manchmal schwierig." Aber: "Es ist eine Lebensweise, zu der du dich verpflichten musst, und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe."

Diese Lebensweise war eine Aneinanderreihung von Trainings- und Rennwochenenden. Am Freitag vertschüsste sich Max verfrüht aus der Schule und setzte sich in den Minibus. Es ging in Richtung Kart-Hochburg Italien. Am Sonntagabend ging es zurück in die Niederlande: "Wir sind gegen drei, vier Uhr früh heimgekommen." Der junge Max war ein Phänomen, gewann fast jedes Rennen. Die Konsequenz war ein Umzug nach Belgien, wo dank Privatlehrer ein Anwesenheits-Schultag pro Woche reichte. "Ich habe sowieso nur Rennstrecken in meine Schulhefte gezeichnet", sagte Max später.

Für Verstappen ist Helmut Marko (l.) "wie ein Vater". "Man muss seinen Respekt gewinnen und man darf nicht zu lehrerhaft-erzieherisch sein", sagt Marko dem STANDARD. IMAGO/HOCH ZWEI

Nicht jeder gute Kartfahrer ist auch im Auto schnell. Verstappen war es. Mit 16 Jahren feierte er in der Formel 3 sechs Siege in Folge. Der bei Red Bull auch für Talentescouting zuständige Helmut Marko hatte ihn schon lange im Visier, Verstappens eindrucksvoller Sieg auf dem verregneten Norisring überzeugte ihn, den Youngster zum Gespräch nach Graz zu bitten. "Normalerweise dauert das mit den Junioren 20 Minuten, mit Max hat das über eine Stunde gedauert", erzählt Marko dem STANDARD. "Da waren eine unglaubliche Konzentration und ein Wille, eine Klarheit über das, was er erreichen will."

Rekorde

Verstappen unterschrieb bei Red Bulls Zweitteam Toro Rosso. Er hatte zwar noch keinen Führerschein, durfte aber mit 17 Jahren Formel 1 fahren. Markos Vertrauensvorschuss wurde von vielen Fahrern kritisiert, der Motorsportweltverband FIA beschloss künftig 18 Jahre als Altersgrenze für die zum Formel-1-Fahren nötige Superlizenz. In seinem zweiten Grand Prix holte Verstappen 2015 mit Platz sechs als jüngster Formel-1-Fahrer der Geschichte WM-Punkte. Der Jungstar glänzte oft, produzierte aber auch Blechsalat.

"Die Geduld war am Anfang das größte Problem, er wollte in jeder Phase sofort das Maximum", sagt Marko. Der Ex-F1-Pilot und nunmehrige ORF-Co-Kommentator Alexander Wurz erinnert sich an ein Gespräch mit Verstappen. Wurz legte dem Youngster nahe, in Kurven auch einmal zurückzustecken. "Max hat gesagt: Nein, das macht er nicht. Da will er sich durchbeißen."

Sieht heute jemand auf einer Formel-1-Strecke Max Verstappen im Rückspiegel, wird er wahrscheinlich gerade überrundet. Die wenigen Ausnahmen gehören für die Fahrer zu dem Unangenehmsten, das der Rennsport zu bieten hat. Der Niederländer sitzt im schnellsten Auto und hat seine Kompromisslosigkeit mit Geduld angereichert. Ihn hinter sich halten zu wollen, ist auch eine Nervenprobe. "Er liest die Rennen jetzt richtiggehend, kann auch das Reifenmanagement. Er ist in der Gesamtheit das perfekte Rennfahrerpaket", sagt Marko. Wurz betont, dass er nun nicht jede kleine Überholchance nützen müsse, im überlegenen Red Bull könne er sich die Gegner geduldig herrichten. "Diese Ruhe ist aufgrund des Autos eingekehrt."

Mehr Rekorde

Verstappen musste nicht lange im langsameren Toro Rosso verharren, schon mitten in der Saison 2016 wurde er zu Red Bull befördert. Damals hatte das österreichische Team kein Siegerauto, Verstappen gewann sein erstes Rennen trotzdem. Begünstigt von einem Crash der überlegenen Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Nico Rosberg wurde er mit 18 Jahren zum jüngsten Sieger eines Formel-1-Rennens.

Verstappen war der junge Wilde, der künftige Weltmeister, aber in der Warteschleife. Mercedes gewann 2016 19 von 21 Rennen, auch in den Folgejahren fuhr Red Bull hinterher. Das Supertalent sammelte stets Erfahrung und selten Siege, nach ausgeglichener Anfangszeit fuhr er seinen Teamkollegen bald um die Ohren. An dem anderen Jahrhunderttalent Lewis Hamilton, mit etwas früherer Geburt und dem besseren Auto gesegnet, war aber lange Jahre kein Vorbeikommen – bis zum 12. Dezember 2021.

Weltmeistertitel

Yas Marina, Abu Dhabi, 2021, da hören Formel-1-Fans in ihrem geistigen Ohr sofort Toto Wolff schreien: „No, Michael, no! This is so not right!” Es war die wohl umstrittenste Entscheidung der Formel-1-Geschichte, die Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel bescherte. Er war punktegleich mit Hamilton in das letzte Rennen der Saison gegangen, kurz vor Schluss lag er praktisch aussichtslos zurück auf Platz zwei – bis Nachzügler Nicholas Latifi seinen Williams in die Mauer wuchtete. Verstappen nützte die resultierende Safety-Car-Phase für einen Reifenwechsel. Rennleiter Michael Masi gab das Rennen für die letzte Runde wieder frei, was Mercedes-Teamchef Wolff zu seinem berühmten Zitat brachte. Verstappen hatte mit seinen frischen Reifen leichtes Spiel. Er kassierte Hamilton, wehrte dessen Gegenangriff locker ab und fuhr als Weltmeister über die Ziellinie.

Masi verlor zwei Monate später seinen Job. Er hatte die Regeln gebrochen, dabei aber im Sinne des Sports gehandelt: Statt das Feld hinter dem Safety Car neutralisiert über die Ziellinie rollen zu lassen, erzwang er eine sportliche Entscheidung unter ungleichen Vorzeichen. Wäre das Verstappens einziger Weltmeistertitel geblieben, er hätte für immer ein Sternchen. Aber Verstappen ist Verstappen, und Red Bull hatte ab 2022 das beste Auto, also macht er den Sport seit dem vergangenen Jahr zu seiner privaten Show.

Das übliche Bild: Max Verstappen führt das Feld an. IMAGO/Zak Mauger

Manchmal wirkt es, als würde dieser Raser einfach nur spielen. Fragt man Helmut Marko nach seinem Verstappen-Lieblingsrennen, nennt er Spa 2022. Für Verstappen ist der GP von Belgien ein halbes Heimrennen, aufgrund diverser Strafen musste er ihn von Platz 14 in Angriff nehmen. Aber, in Markos Worten: "Er ist souveränst durchs Feld gepflügt." Nach zwölf Runden führte er das Feld an. Aber vielleicht beschreibt nichts das Phänomen Max Verstappen so sehr wie das, was danach passierte. Durch einen Boxenstopp verlor er die Führung an Carlos Sainz, mit fünf Sekunden Rückstand kam er zurück auf die Strecke. "Du kannst dich langsam an Sainz herantasten", funkte sein Renningenieur. Zwei Runden später schnupfte Verstappen den Ferrari – einfach, weil er es konnte. Wechselnde Bedingungen beherrscht Verstappen laut Marko besser als all seine Weltmeister-Vorgänger. "Der hat keine Eingewöhnungszeit, der fährt raus und ist sofort am Limit."

Arrogant oder nicht?

Verstappens Überlegenheit spaltet die Formel-1-Fans in Jünger und Gelangweilte – auch weil er im Rennumfeld gnadenlos wirkt, bisweilen an der Grenze zur Arroganz auftritt. Fernab der Strecke ist das anders, sagen Marko und Wurz. "Er ist außerhalb des Autos fast ein Musterschwiegersohn", betont Marko, der aber zugesteht: "Im Auto ist er das genaue Gegenteil." Wurz erlebt Verstappen vor allem im Kontext der Fahrervereinigung GDPA, deren Chef der Österreicher ist. "Max ist einer der Aktivsten. Er hört immer zu, hat immer eine Meinung, lässt aber auch andere Meinungen zu." Verstappen sei eine "äußerst interessante Person. Er macht sich auch Gedanken über die Zukunft des Motorsports: Wie geht’s den Talenten, die jetzt im Kartsport sind? Welche Formel 1 werden die vorfinden?"

In den nächsten Jahren womöglich eine, die ein Niederländer dominiert. 2022 wurde Verstappen überlegen Weltmeister, heuer braucht es eine Steigerungsform für "überlegen". Er gewann als erster Pilot der Formel-1-Geschichte zehn Rennen in Serie, am Samstag krönte er sich schon im Sprint von Katar zum dritten Mal zum Weltmeister. In seiner Freizeit fährt Verstappen Kart oder gewinnt Simulationsrennen auf der Playstation. Kann dieser Mann noch besser werden?

"Rational gesehen, nein", sagt Marko, "aber er überrascht uns immer wieder. Er steigert sich von Jahr zu Jahr und fährt seine Erfolge mit einer unglaublichen Souveränität und Leichtigkeit heraus." Bis 2028 hat Verstappen einen Vertrag bei Red Bull, über die Zeit danach sagt er: "Es gibt mehr im Leben als nur die Formel 1." Auch Marko weiß: "Vom Potenzial und Talent her könnte er die sieben Weltmeistertitel von Hamilton und Schumacher angreifen. Ob er das letztlich will, das kann ich wirklich nicht beurteilen." (Martin Schauhuber, 8.10.2023)