Wien – Eine 34-jährige Frau ist in Wien-Liesing offenbar von ihrem 63 Jahre alten Lebensgefährten getötet worden. Beide wurden am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in einer Doppelhaushälfte mit Schnittverletzungen aufgefunden. Die Frau war tot, der Mann wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert und schwebte in Lebensgefahr. Gegen den Mann wird wegen Mordverdacht ermittelt, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag gegenüber der APA. (APA, 6.10.2023)