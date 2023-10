Menachem Kaiser wuchs in einer Familie von Holocaust-Überlebenden auf. Beowulf Sheehan

Die Adresse Malachowskiego 12 in der polnischen Stadt Sosnowiec bildet den Ausgangspunkt für das Buch Kajzer von Menachem Kaiser. Hier stand einmal ein Haus, das dem Großvater des Autors gehörte. Der Enkel beginnt 2015 in Polen mit Recherchen, die zu einer Restitution des einstigen Familienbesitzes führen sollen. Dabei steht bald in Zweifel, ob es an dieser Adresse vor dem Krieg überhaupt ein Haus gab. Das bleibt nicht der einzige Spannungspunkt in Kajzer. Immer tiefer verstrickt sich der Autor in polnisch-deutsch-jüdische Geschichten. Beinahe könnte man meinen, man wäre in einen fantastischen Roman geraten. Doch Kajzer ist ein Memoir, wie das Genre heißt, das auf dem Buchmarkt gerade sehr erfolgreich ist. .

STANDARD: Herr Kaiser, Kajzer ist Ihr erstes Buch. Es liest sich ein wenig so, als wäre es Ihnen beinahe in den Schoß gefallen.

Kaiser: Ich wuchs in einer Familie von Holocaust-Überlebenden auf. Die Großmutter, die ich kannte, war aus Polen. Meine Eltern waren ein-, zweimal als Touristen dort. Für mich lag das keinesfalls nahe. Es gab keinen familiären Druck in diese Richtung. Verändert hat sich das erst 2010. Ich spiele darauf im Buch an, gehe aber nicht ins Detail: 2010 hatte ich ein Fulbright-Stipendium in Litauen. Das öffnete mir einen Zugang zu Osteuropa, aber in einem anderen Kontext als dem unserer Familie. 2011 lernte ich in Vilnius einen chassidischen Juden kennen, der Road-Manager der Band Scorpions war. Wir gingen mit den Musikern zum Karaoke. Der Road-Manager lud mich ein, einmal nach Krakau zu kommen. So ergab sich meine erste Reise nach Polen. Ich verliebte mich in das Land. 2011 bis 2015 war ich immer wieder dort, in erster Linie zum Spaß.

STANDARD: Dieses Fulbright-Stipendium bleibt in Ihren Bios bisher ein bisschen unklar. Waren Sie damals Historiker oder Student der Geschichte?

Kaiser: Ich schrieb einen ehrgeizigen Projektantrag über die Sprache Jiddisch, aber es wurde mir sofort klar, dass das nirgendwo hinführte. Ich war eher ein zielloser Student und tat also nur so, als wäre ich ein Historiker. Ich kannte meine Grenzen. De facto arbeitete ich dann als Tourguide im Ghetto von Vilnius. Dadurch erst begann ich mich mit dem Holocaust genauer zu beschäftigen. Denn da gab es so viele Subgeschichten.

STANDARD: In der Familie war das kein so großes Thema?

Kaiser: Ich habe den Holocaust nie als ein Identitätskriterium begriffen. Ich wuchs in einer orthodoxen Gemeinschaft auf und kannte schlicht keine Nichtjuden. 90 Prozent meiner Freunde kamen aus Familien von Überlebenden. Erst Mitte 20 traf ich auf Menschen, die aus dem Holocaust eine viel stärkere Verantwortung ableiteten.

STANDARD: Hatten Sie da auch schon den Plan, Schriftsteller zu werden?

Kaiser: Mit dem Schreiben begann ich schon im College. Nach dem Fulbright schrieb ich eher Essays und ein bisschen investigativen Journalismus, bewegte mich aber schon in Richtung Fiktion und begann 2014 auch, in einem Graduate Program für Kreatives Schreiben zu studieren. Und dann kam mir diese Geschichte unter, die nun das Buch ausmacht. Sie half mir aus dem Schreibstudium hinaus.

STANDARD: Denn nun hatten Sie ein Thema. Das führte aber wieder von der Fiktion weg.

Kaiser: Ich habe das Buch verkauft, bevor ich es geschrieben habe. 2015 traf ich auf die Anwältin, die mich bei den Hausangelegenheiten in Sosnowiec vertrat. Man nannte sie die Killerin. Meine Agentin, der ich eigentlich einen Roman versprochen hatte, riet mir: Schreib zuerst über diese Sache in Polen. Ich hatte Bedenken, denn ich mag das Genre eigentlich nicht, ich hatte einen Widerstand gegen Autofiktion. Ich fühlte mich auch ein wenig unaufrichtig, denn ich hatte mit meiner Familiengeschichte nicht so stark zu kämpfen, dass ich daraus unbedingt ein Buch machen musste. Erst als meine Erlebnisse in Polen immer seltsamer wurden, fand ich einen Zugang. Nur als Geschichte meines Großvaters allein hätte es nicht funktioniert.

STANDARD: Sie gingen dann nach Schlesien und entdeckten dort das Projekt Riese, eine mysteriöse Tunnelanlage der Nazis, um die sich seither eine Menge Mythologie angereichert hat. Und Sie stießen auf einen Verwandten.

Kaiser: Als ich entdeckte, dass ein Cousin meines Großvaters der Kronzeuge für das Projekt Riese war, wurde die Sache wirklich spannend: Abraham Kajzer hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das aber nur auf Polnisch vorliegt. Ich entdeckte Teile unserer Familiengeschichte, von denen ich keinerlei Ahnung gehabt hatte. Erst ab diesem Zeitpunkt begann ich, mir selbst auch Notizen zu machen. Ende 2017 verkaufte ich das Projekt, und danach kam ich noch fünf- oder sechsmal nach Polen. Da nahm ich dann auch schon Gespräche auf, dadurch wurde alles stärker vermittelt. Ich hatte den Eindruck, dass ich jetzt ein Narrativ mitbrachte. Man denkt dann immer schon ein bisschen voraus, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich etwas manipuliert habe. Es gibt ein Kapitel, da sind wir zum ersten Mal bei Gericht. Das hätte ich sonst vielleicht gar nicht so ernst genommen, nun aber hatte ich jede Energie auf der Welt.

STANDARD: Im Buch taucht einmal die Formulierung "Indiana Jones in Schlesien" auf. Das bezieht sich auf die Schatzjäger-Mentalität vieler Leute, die heute mit dem Projekt Riese zu tun haben. Das Stichwort Indiana Jones klingt so, als hätte es vielleicht schon im Pitch so gestanden.

Kaiser: Ich glaube eher nicht, ganz sicher weiß ich das aber nicht mehr. Diese Leute, die in den Tunnelsystemen nach Gold suchen oder Nazi-Schätze horten, traten auch erst später so richtig in den Vordergrund. Ich weiß noch, dass ich einmal mit ihnen beisammensaß, als mich meine Agentin anrief, um mich über die Gebote für das Buch auf dem Laufenden zu halten. Ich hatte damals einen entzündeten Finger, war eigentlich schwer krank. Da kam viel in einem Moment zusammen.

Menachem Kaiser, "Kajzer. Mein Familienerbe und das Abenteuer der Erinnerung". € 28,80 / 336 Seiten. Zsolnay, Wien 2023. Die Buchpräsentation findet am 20. 11. um 19 Uhr im Republikanischen Club Wien statt. Es moderiert Doron Rabinovici. Zsolna

STANDARD: Kajzer wurde mit Alles ist erleuchtet von Jonathan Safran Foer verglichen. Ich musste auch an Die Verlorenen von Daniel Mendelsohn denken. Was halten Sie von solchen Vergleichen?

Kaiser: Das ist ein notwendiges Übel. Marketingleute interessieren sich dafür, die interessieren sich wiederum nicht dafür, ob mein Buch gut ist. In meinen Kreisen gilt Foer eigentlich als Ärgernis, sein Buch war sicher monumental, aber auch Kitsch, hoher Kitsch. Dem Vergleich kann ich aber nicht entkommen. Mendelsohn habe ich gelesen, nicht zu Ende, denn es ist lang, aber das ist wenigstens intelligent. Jetzt bekomme ich selbst dauernd ähnliche Bücher zugeschickt und soll etwas dazu sagen.

STANDARD: Es gibt längere tendenziell essayistische Passagen in Kajzer, über Erinnerungstourismus oder Restitution. Wurden die in einem zweitenDurchgang geschrieben, als nachträgliche Reflexion?

Kaiser: Nein, die ergaben sich einfach. Ich bin mir beim Schreiben sehr unsicher. Bei diesem Buch waren mir meine Grenzen nur zu bewusst. Ich spreche kein Polnisch, große Teile der Kultur bleiben mir verschlossen. Es kam mir alles darauf an, dass es sich ehrlich anhörte. Ich bin über das alles eher gestolpert.

STANDARD: Nun hätten Sie mit dem Erfolg von Kajzer eine gute Grundlage, einen Roman zu schreiben?

Kaiser: Ich arbeite inzwischen auch an einem zweiten Buch. Es wird komischerweise viel persönlicher werden. Es wird um Nazigold gehen und um Nazi-Memorabilia in der Gegenwart. Ich werde oft gefragt, ob ich eine Fortsetzung zu Kajzer schreiben werde. Spannend wäre es, etwas über die zwei Jahre zu schreiben, in denen ich nun schon über mein Buch spreche. Auf einer Dating-App schrieb mir einmal eine Frau: "Ich freue mich sehr darauf, dein Buch Blunder (Fehler, Fettnäpfchen) zu lesen." Sie schrieb also den Originaltitel Plunder (Plünderung) falsch, und zwar auf eine Weise, die brillant ist. Blunder wäre der perfekte Titel für mein Buch über meine Erfahrungen mit dem Buch Plunder. Das Ziel wäre, das Publikum von Plunder gründlich zu verstören.

STANDARD: Im Deutschen entschied sich der Verlag für den Titel Kajzer, nach dem Verwandten, den Sie entdeckten. Ist das zu pragmatisch? Der Originaltitel hätte vielleicht zu deutlich in eine missverständliche Richtung gewiesen.

Kaiser: Das ist auch wieder komisch. Denn Kajzer war mein ursprünglicher Titel, der wurde in Amerika aber sofort zurückgewiesen: Niemand kann das aussprechen, hieß es. Jetzt heißt das Buch bei meinem österreichischen Verlag Kajzer. (Bert Rebhandl, 7.10.2023)