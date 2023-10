Das Rockhouse Salzburg am Fuße des Kapuzinerberges im Stadtteil Schallmoos. Rockhouse Salzburg

Es war eine beispiellose Aufbruchstimmung, die die Stadt-Salzburg-Kulturszene in den 1980er-Jahren erfasste. Die damals SPÖ-geführte Stadtregierung reagierte anfangs zögerlich und verschreckt auf die Jugendbewegung rund um die Arge Rainberg, bis sie schließlich doch der einen oder anderen Forderung nachgab. Dies wohl auch unter dem Eindruck von medienwirksamen Protestaktionen rund um die Salzburger Festspiele. In der zweiten Hälfte der 1980er- und in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre wurden dann zahlreiche Kulturstätten gegründet wie beispielsweise das in dieser Form nicht mehr existierende Kulturgelände Nonntal, das Literaturhaus oder auch das Rockhouse.

An dieses Bild können sich nur mehr die älteren Salzburger und Salzburgerinnen erinnern: die Fassade Schallmooser Hauptstraße 46 vor dem Umbau zum Rockhouse. Rockhouse Salzburg

Inzwischen ist das im Oktober 1993 nach drei Jahren Umbau eröffnete Rockhouse längst eine Institution im österreichischen Kulturbetrieb. In Zahlen: 10.000 Bands beziehungsweise Künstlerinnen und Künstler, 6.000 Konzerte, 1.000 Auftritte von "Local Heroes" und über 1.000 Workshops, lautet die nackte Bilanz von drei Jahrzehnten. Mit dabei waren beispielsweise Legenden wie Thin Lizzy, Marianne Faithfull, Eric Burdon, Simple Minds und Crowded House. Indie- und Alternative-Kult wie etwa Tocotronic und Hip-Hop Allstars wie Deichkind, Fettes Brot, De La Soul und Seeed; Punkrock-Urgesteine wie New Model Army oder Henry Rollins sowie die Metal Crème de la Crème mit Sepultura, Sabaton oder Machine Head.

Und so sieht das Rockhouse Salzburg innen aus. Rockhouse Salzburg/Seidl

Generationenwechsel

Mit dem 30-jährigen Bestehen wird auch ein Wechsel an der Spitze des Hauses am Fuße des Kapuzinerberges eingeläutet: Nach rund 26 Jahren Programmintendanz tritt Wolf Arrer in den Ruhestand. Ihm wird im kommenden Jahr Joni Zott nachfolgen. Zott ist in der Szene als Projektleiter in unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen sowie im Booking als Club-, Tournee- und Festivalveranstalter kein Unbekannter. Heuer zeichnete er beispielsweise für Lido Sounds Linz verantwortlich.

Geburtstagsfest

Kein Geburtstag ohne Party, das versteht sich für das Rockhouse fast von selbst. Das für zwei Tage anberaumte Fest geht am 13. und 14. Oktober über die Bühne. Beim Geburtstagsfest werden am ersten Tag die oberösterreichische Singer-Songwriterin AVEC, die Salzburger Indie-Rock-Institution Please Madame, der Wiener Showman Onk Lou sowie die Siamese Elephants und DJ Maqua auf der Bühne stehen, am zweiten Tag folgen Bukahara, Bon Jour, Mefjus, Ansa Sauermann, Berglind und andere. Der zweite Abend ist bereits ausverkauft. (Thomas Neuhold, 6.10.2023)