Nach einem verkorksten Start vor drei Jahren scheint die "Cyberpunk"-Welt 2023 sehr in Ordnung zu sein

Neben Keanu Reeves konnte man sich zuletzt mit Idris Elba Hollywood-Prominenz für die "Cyberpunk 2077"-Erweiterung sichern. CD Projekt Red

Nur knapp drei Jahre nach der Erstveröffentlichung gibt der polnische Entwickler CD Projekt Red bekannt, dass man mittlerweile 25 Millionen Stück von "Cyberpunk 2077" an den Kunden gebracht hat. Damit erreichte der moderne, zunächst sehr umstrittene Agententhriller diese Marke schneller als der bisherige, interne Spitzenreiter "The Witcher 3: Wild Hunt". Das Rollenspiel rund um den Hexer Geralt, der es dank Netflix auch in eine TV-Serie geschafft hat, benötigte für 25 Millionen verkaufte Stück über 4,5 Jahre.

Kein alter Groll

Bekannt wurde die beeindruckende Zahl bei einer Präsentation vor Investoren. CEO Adam Kiciński ließ in diesem Zusammenhang wissen, dass man allein seit September 2022 fünf Millionen Stück verkauft habe – damals sorgte die Netflix-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" für einen wahren Ansturm auf das fast gleichnamige Videospiel. Zusätzlich verkaufte man drei Millionen Stück der Erweiterung "Phantom Liberty", die erst vor wenigen Tagen erschienen ist. Die Erweiterung habe laut Kiciński allein in der Entwicklung über 62 Millionen Dollar gekostet und noch einmal über 21 Millionen Dollar mehr, um das Spiel auf den Markt zu werfen.

Parallel zu "Phantom Liberty" erschien auch das Update 2.0 für "Cyberpunk 2077", das dem Spiel etliche neue Features und zahlreiche Überarbeitungen brachte. Viele Tester bezeichneten dieses Update als so umfangreich, als hätte man damit "ein neues Spiel" vor sich.

Längst vergessen scheinen damit die Anfangsschwierigkeiten zu sein, die "Cyberpunk 2077" nachweislich Ende 2020 hatte. Der Groll über die teils nicht eingehaltenen Versprechungen und grobe technische Patzer scheint verflogen. Dennoch wird "Phantom Liberty" die einzige Erweiterung für "Cyberpunk 2077" bleiben, ließen die Entwickler bereits wissen. Eine Fortsetzung sei möglich, aktuell arbeite man allerdings unter anderem an neuen "Witcher"-Spielen. (aam, 6.10.2023)