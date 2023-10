Matthias Strolz und Maskenmann Kurt Razelli basteln schon wieder an einem neuen Lehrstück. Der Arbeitstitel für das englischsprachige Publikum: "The Stone of Kick-off". Heribert Corn

Denken wir uns kurz mit diesem Satz als Microdosing des Unsinns frei – und dann werfen wir ihn schnell weg: "Sei Pilot deines Lebens!" Dessen Schöpfer Matthias Strolz war in seinem früheren Leben einmal Chef der liberalen und in Kreisen von Arbeitnehmern eher umstrittenen Sonntags-offen-Partei Neos. Er hat sich dabei unter anderem dafür eingesetzt, dass Hacklerinnen hackeln dürfen müssen, wann sie wollen sollen. Jetzt versucht er seit geraumer Zeit als Lebensberater, inspiriert offenbar von einem Erweckungserlebnis "auf den Reisfeldern Indiens", die größten Fehlsichtungen seiner politischen Karriere und die Burn-outs der ihn vermutlich eh nie gewählt habenden Leute auszubessern. Ma-hat-ma! – Gesundheit!!!

KURT RAZELLI

Strolz hat jetzt allerdings einen neuen Beruf. Er ist Fachmann für das Umarmen von Bäumen und das Nachbeten von Kalendersprüchen von auf dem indischen Subkontinent beheimateten weisen alten Männern mit viel Tagesfreizeit. Sie besitzen gut vermarktbare Skills bezüglich diverser Selbstoptimierungs-, Commitment- und Dedication-Workshops für Raiffeisen-Filialleiter.

Nun veröffentlicht der Vorarlberger gemeinsam mit Kurt Razelli nach Lost In Space von 2018 ein neues Musikalbum. Razelli, der Mann mit der lustigen Arnold-Schwarzenegger-Maske, ist auch als Produzent von Austrofred und dessen neuer oberösterreichischer Landeshymne VÖEST oder von Philipp Hochmair und Jedermann bekannt. Gemeinsam mit Matthias Strolz hat er die Stücke von Back to Earth eingespielt.

Strolz war aber die letzten Jahre eh nicht wirklich, so wie beispielsweise sein Kollege Felix Baumgartner, irgendwo völlig losgelöst von der Erde unterwegs. Baumgartner prägte immerhin einen schönen Satz, der die Menschheit seit Jahrtausenden bewegt und am Leben hält, aber deswegen leider auch in vermeintlichen Vaterländern und auf Mutterschollen morden lässt: "I’m coming home now!" Es handelt sich dabei übrigens um eine Variation eines Liedtitels von Ozzy Osbourne. Der Sänger der Heavy-Me(n)tal-Band Black Sabbath heulte einst 1991 solo: "Mama, I’m coming home."

Frisch abgewandelt von Matthias Strolz im verhallten Life-Coach-Sprech wird "Heimat" heute als A Place Called Hope bezeichnet. By the way, Austrofred als auf dem Album Life Is Laff von 2022 schon erwähnter Kollaborateur von Kurt Razelli heißt im richtigen Leben Franz Wenzl. Er klagt mit seiner Band Kreisky in einem Lied an: "Und wann sind wir endlich daheim?! Wir sind nie daheim!" Alles, so viel lernen wir beim Hören des für den internationalen Markt von Matthias Strolz großteils englisch eingesprochenen Albums, alles hängt mit allem zusammen.

Das Leben ist ein Beistrich

Mit elektronischer Musik, die darauf abzielt, dass Dieter Bohlen mit dem Cadillac von Geronimo sowie Bruder Ludwig als Fahrer die Cheri Cheri Lady vom Meschen beim Haarstylisten abholt, um in die Disco zum Depeche-Mode-Abend zu ötteln, hat Matthias Strolz die Teilnehmer seiner nächsten Coachings schon in der Tasche. Ich muss siegen!, heißt ein neuer deutscher Song. Der "Hit" danach nennt sich Life is a Comma, übersetzt "Das Leben ist ein Beistrich". Okay. Lassen wir das so stehen.

Musik ist ein schönes Hobby. Manchmal macht es auf der Bühne mehr Spaß als davor. Die Welt ist eine Topfpflanzenplantage von Bellaflora. Und wir sind laut Matthias Strolz die "Gärtner des Lebens". (Christian Schachinger, 7.10.2023)