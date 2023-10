Via Bluetooth und Smartphone sollen Kriminelle in Detroit den Diebstahl durchgeführt haben

Auch in den USA stiegen die Benzinpreise zuletzt stark an. In vielen Teilen des Landes gibt es allerdings kein gutes öffentliches Verkehrsnetz. IMAGO/TheNews2

Laut einem TV-Bericht von Fox 2 haben Hacker in Detroit die Benzinpumpe an einer Tankstelle überlistet und dann rund 3.000 Liter Benzin gestohlen. Via Bluetooth sollen sich die Kriminellen Zugang verschafft und dann unbemerkt diese große Menge abgepumpt haben.

Kein Einzelfall

An der Tankstelle spricht die Fox-Reporterin mehrere Personen an und erklärt den Vorfall. Tatsächlich reagieren manche mit Verständnis, heißen es aber dennoch nicht gut. "Das Benzin dürfte maximal einen Dollar kosten", sagt eine Frau. Aktuell steht er bei knapp vier Dollar. "Aber stehlen ist natürlich falsch", ergänzt sie.

Auch der Besitzer der Tankstelle wird befragt. Scheinbar kam ein Auto nach dem anderen zugefahren und profitierte von dem Hack. "Das war offenbar abgesprochen", meint der Tankstellenleiter. Als ein Angestellter merkte, dass kein Geld für das Benzin gezahlt wurde, drückte er auf den Notfallknopf, aber dieser reagierte nicht. Die gesamte Tankstelle musste abgedreht werden.

Würden sich künftig Schlangen an einer bestimmten Zapfsäule bilden oder Leute zu lange an einer Station stehen, würde man sofort die Polizei rufen, ist das Learning des Tankstellenbesitzers.

Tatsächlich war der Hack nicht der erste seiner Art. Auch in anderen Regionen der USA kommt es in letzter Zeit immer wieder zu solchen Angriffen. Einen effektiven Schutz dagegen hat man noch nicht gefunden. (red, 7.10.2023)