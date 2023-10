Eine junge Frau hockt weinend in ihrer Wohnung auf dem Fußboden. Draußen ist Tag, doch sie hat die Vorhänge zugezogen. Die Talkbox ihres Handys quillt über vor bösen Worten. "Gib doch zu, du bist schuld!" und "Du weißt, du kannst es beenden!", drängt eine blecherne männliche Stimme. Die junge Frau steht auf, stürzt auf den Balkon. Kurz darauf liegt sie tot auf den Stiegen darunter.

So bedrückend und bedrohlich beginnt am Sonntag der Tatort mit dem Titel Aus dem Dunkel, mit dem die Krimiserie mit der deutschen Schauspielerin Heike Makatsch als Ermittlerin Ellen Berlinger ihren Abschluss findet. Das Thema ist brisant und wichtig. Das Opfer Amira Hassan wurde von einem Stalker verfolgt, der sie systematisch in die Verzweiflung trieb.

Lukas Wagner (Ludwig Trepte) und Ellen Berlinger (Heike Makatsch) im "Tatort" am Sonntag, 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD. Foto: ORF/ARD/SWR/Peter Porst

Doch statt sich auf die Figuren und ihre möglichen Motive einzulassen oder auch filmisch zu vermitteln, was ein reales Stalkingopfer tun kann, um sich zu wehren, setzt dieser Streifen vor allem auf Action und Effekte. Einsame Frauen in Tiefgaragen und anderen Angsträumen, ein Hauptkommissar mit treuherzigem Blick, aber möglicherweise fragwürdigen Absichten, ein Verdächtiger, der so eindeutig gestört agiert, dass es fast nicht zu glauben ist: Wenn dieser Tatort eines vermittelt, so ist es ein ziemlich kaputtes Bild heterosexueller Verhältnisse zwischen Mann und Frau.

Am Ende wird der Haupttäter gestellt und ein weiteres Opfer in letzter Minute gerettet. "Was werden Sie jetzt tun?", fragt Berlinger danach ihren Kollegen, der zu dem Ermittlungserfolg stark beigetragen hat. Der zuckt die Achseln – und dann gehen beide zusammen auf ein Bier. Das ist gut so. (Irene, Brickner, 8.10.2023)