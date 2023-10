12.20 ZWEITER WELTKRIEG

Kästner und der kleine Dienstag (D/Ö 2016, Wolfgang Murnberger) Erich Kästner hat gerade sein Buch Emil und die Detektive veröffentlicht, der achtjährige Hans ist ein glühender Fan. Zwischen Kästner und Hans entwickelt sich eine enge Freundschaft. Doch dann werden Kästners Bücher von den Nazis verboten, der Schriftsteller wird zur Gefahr für den Buben. Mit Florian David Fitz. Rührig. Bis 14.00, WDR

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Langes Warten auf Entschädigung für Gewalt im Internat / Nachgefragt: Tägliche Bewegungseinheit in Schulen und Kindergärten / Konflikt um Betreuung / Nachgefragt: Protest gegen Verbauung von Grünflächen in Berndorf. Bis 19.00, ORF 2

20.15 KLASSIKER

Notting Hill ( GB 1999, Roger Michell) Hugh Grant liebt als englischer Buchhändler Julia Roberts als amerikanischen Filmstar, bekleckert ihr das T-Shirt mit Orangensaft und schafft es nach äußerer Säuberung und innerer Läuterung rechtzeitig zum Traualtar. Bis 22.45, ATV

20.15 SCIENCE-FICTION

Inception (USA/GB 2010, Christopher Nolan) Dom (Leonardo DiCaprio) schleicht sich in fremde Träume ein – für gewöhnlich, um Geheimnisse und Ideen zu stehlen. Komplexer Thriller mit verschachtelten Parallelmontagen, wie sie Christopher Nolan gefallen, der wieder die Raum- und Zeitachsen auf schwindelerregende Weise durcheinanderwirbelt. Bis 23.05, RTL 2

20.15 SHOW

Verstehen Sie Spaß? Barbara Schöneberger zeigt wieder Videos mit versteckter Kamera. Eskapismus mit Guido Maria Kretschmer, Hazel Brugger, Max Raabe. Bis 23.20, ORF 1, ARD

21.45 DOKUMENTATION

Vom Impfstoff zur Krebstherapie – Die RNA-Revolution Die Entwicklung mRNA-basierter Covid-19-Impfstoffe ist einem Durchbruch zu verdanken, der schon über 60 Jahre zurückliegt. Es geht um die Entdeckung der Boten-RNA. Die Doku erzählt die Geschichte des von den späteren Nobelpreisträgern François Jacob, Jacques Monod und André Lwoff ­gelegten Meilensteins. Bis 23.15, Arte

Streaming-Tipps

GRUSELIG

Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines Die Vorgeschichte von Stephen Kings Horror-Hit: 1969 spielen sich in Ludlow gar schräge Dinge ab, tote Tiere wandern durch Blumenfelder, und schon bald erwachen auch ganz andere Dinge wieder zum Leben. Und das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Paramount+

TEENIE-SORGEN

Everything Now Die 16-jährige Mia Polanco (Sophie Wilde) kehrt nach einer längeren Paus wegen ihrer Essstörung in ihre alte Klasse zurück. Und dort hat sich so einiges getan. Was für sie heißt: Erlebnisse in Rekordzeit abarbeiten. Aber wir wissen: Es kommt oft anders, als man denkt. Netflix

Die 16-jährige Mia (Sophie Wilde) war wegen einer Essstörung länger Zeit nicht in der Schule, jetzt hat sie einiges aufzuholen – "Everything Now", acht Folgen jetzt auf Netflix. Foto: Netflix

RUNDES LEDER

Beckham Ein Blick auf David Beckhams Fußballkarriere, aber vor allem einer in sein Privatleben mit Ex-Spice-Girl Victoria, inklusive Aufnahmen von Familienfesten. Und freilich fehlen auch Interviews mit Weggefährten, Trainern, Kollegen nicht. Netflix

DIPLOMATIE

Unter Kontrolle Ärztin Marie Tessier (Léa Drucker) wird überraschend Außenministerin. Der Kabinettsdirektor bereitet sie vor: Sie werde "eine ganze Menge Scheiße zu schlucken haben, sie wird aus der ganzen Welt kommen". In der nigrischen Wüste werden zeitgleich fünf Europäer von Terroristen verschleppt. Die Entführer fordern­ ­Lösegeld. Arte-Mediathek