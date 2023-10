Physik-Nobelpreis 2023 Physik-Nobelpreisträger Krausz in Wien in "Achterbahn der Gefühle"

Nur rund 72 Stunden nachdem er erfahren hat, das der Physik-Nobelpreis 2023 an ihn gehen wird, besuchte Neo-Laureat Ferenc Krausz am Freitag seine alte Wirkungsstätte in Wien. Just an jenem Labor, wo ihm mit seinem Team in der Nacht des 8. September 2001 der entscheidende Durchbruch gelang, durchlebte er nun eine "Achterbahn der Gefühle