Wien ist wieder im Jahr 1910 angelangt. Damals erreichte nämlich die Metropole eines 52-Millionen-Vielvölkerreichs die Einwohnerzahl von zwei Millionen. Heute sind es wieder so viele. Seit 1989 – Beginn des Zusammenbruchs des kommunistischen Ostblocks – ist Wien um eine halbe Million Einwohner größer geworden. Der Zuwachs ist, nicht überraschend, überwiegend auf "fremde" Zuwanderung zurückzuführen. Wie damals.

Rund 40 Prozent der Wiener Bevölkerung sind im Ausland geboren. Dass daraufhin verlässlich das Weltuntergangsgeschrei der FPÖ ertönt, war zu erwarten. Interessanterweise spricht Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp plötzlich von "den Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und Osteuropa, die (...) einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten". Der weiß wahrscheinlich nicht mehr, was "Tschusch" heißt. Aber die anderen! Da handelt es sich laut Nepp "vorwiegend um illegale, bildungsferne Sozialmigranten". Er wird doch nicht die in Deutschland geborenen Wienerinnen und Wiener meinen, deren Zahl sich "mehr als verdoppelt" hat (MA 23), auf 70.000? Das ist Platz drei hinter Serben und Türken. Was nicht heißen soll, dass dieses Wachstum nicht gut, besser gemanagt werden muss. Besser als 1910.

Aber noch ein Nachgedanke: In den 1980ern gingen die Prognosen noch davon aus, dass Wien eine schrumpfende, alternde Stadt sei. Es kommt manchmal anders, als die Fachleute denken. (Hans Rauscher, 6.10.2023)