Bullen 20 Ligapartien in der Fremde ungeschlagen. LASK will Liga-Spitzenduo nicht aus den Augen verlieren, WAC mit Sturm nächsten Europacup-Starter ärgern

Nach der Champions League ruft die Bundesliga. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Klagenfurt/Wolfsberg/Linz - Meister Salzburg möchte die 0:2-Lehrstunde in der Champions League daheim gegen Real Sociedad noch vor der Länderspielpause in der Liga vergessen machen. Der Tabellenführer gastiert am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) bei Austria Klagenfurt. Während es für die Salzburger in den jüngsten beiden Pflichtspiel-Heimspielen Niederlagen setzte, sind sie in der Bundesliga 20 Auswärtsspiele ungeschlagen. Das würden die viertplatzierten Klagenfurter nur zu gerne ändern.

Die Kärntner haben in neun Ligarunden in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert. Das Kunststück, gegen Salzburg drei Punkte einzufahren, gelang ihnen bereits im November 2021 mit einem 2:1-Heimsieg. In der Vorsaison setzte es allerdings vier Niederlagen. Auch ein Torerfolg blieb den Violetten in den beiden Heimpartien verwehrt.

"Um gegen Salzburg anschreiben zu können, muss alles passen", betonte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult. "Wir müssen läuferisch und kämpferisch von der ersten bis zur letzten Minute voll da sein, kompakt verteidigen, dürfen wenig Räume anbieten." Zudem gelte es, die Bullen auch zu beschäftigen. Man müsse "konsequent und zielstrebig" nach vorne spielen, meinte Pacult. Verlassen konnte sich der Wiener bisher auf seine Defensive. Viermal spielten die Klagenfurter in dieser Saison zu Null.

Salzburg-Trainer Gerhard Struber kündigte an, nach der Champions-League-Partie gegen San Sebastian auch frische Kräfte zu bringen. "In welchem Ausmaß das sein wird, lassen wir uns noch offen."

Hoffnungsvolle Wolfsberger

Nach dem Erfolg über den LASK will der WAC vor heimischer Kulisse den nächsten Europacup-Starter ärgern. Sturm Graz gastiert drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt in Polen im nahen Wolfsberg. Dem WAC fehlen als Sechstem der Tabelle zwar schon acht Zähler auf die national noch ungeschlagenen Steirer, sie machen sich dank aufstrebender Formkurve am Sonntag (14.30 Uhr) dennoch Hoffnungen.

Im Lavanttal wurde vor einer Woche dem LASK "so richtig der Arsch versohlt", wie der Linzer Chefcoach Thomas Sageder anmerkte. Vor allem das Kärntner Sturmduo Mohamed Bamba (5 Saisontore) und Augustine Boakye (2) gefiel und soll nun auch in Sturms Hintermannschaft für Schrecken sorgen. Mit Boakye verlängerte der Klub am Freitag vorzeitig, der Vertrag des Ghanaers läuft nun bis 2027. Auf den Taktgeber von außen muss der WAC verzichten. Manfred Schmid sitzt auf der Tribüne ebenso wie Flügelspieler Nikolas Veratschnig eine Sperre ab.

Für Schmid ergibt sich dadurch nur bedingt ein Problem. Die Aufgaben sind auf seine beiden Assistenten Cem Sekerlioglu und Hannes Jochum aufgeteilt. Schmid gab sich zuversichtlich. Gegen den LASK habe sein Team eine der besten Saisonleistungen gezeigt, auch gegen Salzburg (1:2) habe man das Niveau des Meisters mitgehen können. "Wir wollen das auch gegen Sturm zeigen und Zählbares mitnehmen", meinte Schmid.

Sturm reist mit Erfolgserlebnissen an. Die Grazer holten am Donnerstag auch in der Europa League den anvisierten Sieg. Vor dem Auftritt von Meister Salzburg im Abendspiel in Klagenfurt könnte der Vizemeister in Wolfsberg zumindest für wenige Stunden die Tabellenspitze übernehmen. Die Liga-Bilanz im direkten Duell spricht mit 19 Siegen, fünf Remis und 18 Niederlagen gerade noch für die Grazer, die nach den Strapazen leicht rotieren dürften.

LASK vs. Altach

Der LASK kämpft in der Bundesliga darum, das Führungsduo Salzburg und Sturm Graz nicht aus den Augen zu verlieren. Mit Niederlagen beim WAC (1:2) und in der Europa League am Donnerstag in Toulouse (0:1) setzte es für die Linzer zuletzt zwei Rückschläge. Der SCR Altach, der am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) auf der Gugl zu Gast ist, zählt zu den Lieblingsgegnern des Tabellendritten. In bisher 24 Bundesliga-Vergleichen gab es erst zwei Niederlagen.

LASK-Trainer Thomas Sageder warnte allerdings vor den siebentplatzierten Vorarlbergern. "Altach ist in der Liga ganz gut gestartet, hat nur gegen Topteams Punkte liegengelassen und ganz wenige Gegentore erhalten", sagte der 40-Jährige, der die Altacher in Linz daher "mit breiter Brust" erwartete.

Der Auftritt seines eigenen Teams in Toulouse stimmte ihn zuversichtlich. Sageder: "Wenn wir an die Leistung anknüpfen, wenn wir uns wieder so viele gute Chancen herausspielen und diesmal verwerten, sind drei Punkte möglich in Linz vor eigenem Publikum." Dort sind die Linzer in dieser Saison noch ungeschlagen. Saisonübergreifend haben sie in der neuen Raiffeisen Arena sechs Liga-Heimspiele in Folge nicht verloren. (APA, red, 6.10.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 10. Bundesliga-Runde am Wochenende (alle live Sky Sport Austria):

Sonntag:

LASK - SCR Altach (Linz, Raiffeisen Arena, 14.30 Uhr, SR Weinberger). Saisonergebnisse 2022/23: 4:1 (h), 1:0 (a)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Talowjerow - Flecker, Darboe, Ljubic, Bello - Ljubicic, Zulj, Havel

Es fehlen: Horvath (gesperrt), Pintor (nach Muskelverletzung), Taoui (Kreuzbandriss), Wiesinger, Anselm (beide rekonvaleszent)

Fraglich: Jovicic (Knöchelverletzung), Luckeneder, Renner (beide angeschlagen)

Altach: Stojanovic - Fe. Strauss, L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Jäger, Fadinger, Aigner, Lukacevic - Gebauer, Nuhiu

Es fehlen: Bähre (gesperrt), Gustavo Santos (Meniskus-OP), Reiner (Muskelverletzung), Bukta (nach Knieverletzung)

* * *

Wolfsberger AC - SK Sturm Graz (Wolfsberg, Lavanttal Arena, 14.30 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2022/23: 1:1 (h), 2:3 (a)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Scherzer - Jasic, Leitgeb, Altunashvili, Ibertsberger - Rieder - Bamba, Boakye

Es fehlen: Veratschnig, Trainer Schmid (beide gesperrt)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Kiteishvili, Prass - Sarkaria, Wlodarczyk

Es fehlen: Schnegg (Innenbandeinriss), Grgic (Sprunggelenk)

* * *

SK Austria Klagenfurt - FC Red Bull Salzburg (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Saisonergebnisse 2022/23: 0:2 (a), 0:1 (h), 0:3 (h), 2:3 (a)

Klagenfurt: Menzel - Gkezos, Mahrer, Wimmer - Straudi, Irving, Benatelli, Cvetko, Schumacher - Karweina, Jaritz

Es fehlen: Knaller (Sprunggelenksverletzung), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Kniereizung)

Salzburg: Schlager - Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh, Forson - Simic, Konate

Es fehlen: Kjaergaard (Fußverletzung), Mantl (private Gründe), Fernando, Koita (beide Adduktorenverletzung), Okoh (Oberschenkelverletzung), Wallner (Knöchelverletzung)

Fraglich: Sucic, Kameri (beide erkrankt)