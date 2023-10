Mindestpensionistin Elisabeth: "Armut ist immer näher, als man glaubt." imago stock&people

Weil ein paar Männer in Anzügen – unter ihnen der Bundeskanzler der Republik – bei Wein und Fingerfood erörterten, wie Armutsbetroffene ihren Kindern warme Mahlzeiten verschaffen könnten, rückte sie wieder einmal in den Vordergrund: die Armut, die oft im Verborgenen ist. Hinter den Zahlen, an denen Armutsgefährdung oder Armutsbetroffenheit in Österreich festgemacht werden können, stehen reale Lebensgeschichten.

Jenen, die Armut gerne kleinreden oder für ein reiches Land wie Österreich gar in Abrede stellen, kommt ein Phänomen besonders entgegen: die Scham der Betroffenen.

Auch wenn sie völlig ohne eigenes Verschulden in eine prekäre Situation gelangt sind, haben sie die Erfahrung gemacht, dass andere vorschnell über sie urteilen und sie in eine Schublade legen, auf der groß "Selbst schuld" steht. Dort haben sie aber in den allermeisten Fällen überhaupt nichts verloren.

Applikationsentwickler: "Der Traum, einmal ein Eigenheim zu haben, ist längst zur Utopie geworden"

Seit einem Monat ist der 20-jährige Leon ausgelernt. Er lebt weiter bei den Eltern in einem Dorf in Oberösterreich. Dabei verdiente er im vierten Lehrjahr mit rund 1300 Euro im Vergleich zu anderen Lehrberufen relativ gut. Denn als angehender Applikationsentwickler fällt er unter den Metaller-Kollektivvertrag.

"Grundsätzlich wollte ich seit zwei Jahren von zu Hause ausziehen, aber wegen der Teuerung geht das nicht, dabei wäre es schon davor schwierig gewesen, einen Haushalt zu gründen." Nächste Station: Bundesheer mit rund 500 Euro monatlich. Ausziehen rückt da weiter in die Ferne.

Seine Mutter ist als Masseurin selbstständig, der Vater arbeitet in einem Büro als Angestellter. Obwohl beide arbeiten, lebt man bescheiden. "Wir wohnen in einem alten Haus. Wenn ein Küchengerät oder die Waschmaschine kaputt wird, gibt es Probleme", erzählt der junge Mann. Auf Urlaub fahren sei selten ein Thema. Er hat zwei ältere Schwestern. Eine studiert, versucht, mit Auftritten als Musikerin dazuzuverdienen, und lebt mit ihrem Freund bei dessen Eltern. Die andere arbeitet in der Behindertenbetreuung. "Für Junge wird es immer schwieriger, sich über Wasser zu halten. Freizeitaktivitäten musst du dir gut überlegen, wenn du die nächste Supermarktrechnung bezahlen willst", erzählt Leon.

Von der Bundesregierung fühlt er sich im Stich gelassen: "Die kalte Progression abzuschaffen wirkt sich auf uns nicht aus, weil wir gar nicht in die betroffene Steuerklasse kommen." Die Zukunft sehe seine Generation auch sonst düster: "Gegen den Klimawandel werden keine drastischen Maßnahmen in der Industrie beschlossen, man diskutiert stattdessen über Tempolimits", ärgert er sich. Er lebt in einem Ort ohne Öffi-Anbindung. Nach der Ausbildung könne sich kein junger Mensch ein Klima­ticket um rund 1000 Euro leisten. "Manche meiner Kollegen haben in den letzten zwei Jahren drei Mieterhöhungen erlebt, und der Traum, einmal ein Eigenheim zu haben, ist längst zur Utopie geworden", sagt Leon.

Mindestpensionistin: "Armut hat viele Gesichter und ist immer näher, als man glaubt"

Elisabeth ist seit zehn Jahren in Pension. Als Empfängerin einer Mindestpension bekommt sie rund 1200 Euro. Die 70-Jährige hat ihre zwei Kinder alleine aufgezogen und lange in Teilzeit gearbeitet, als Sekretärin und im Handel. Alleinerzieherin zu sein sei vor 40 Jahren "noch härter gewesen als heute", erinnert sie sich. Der Kindergarten hätte zwar bis 17 Uhr offen gehabt, doch die Kinder wollten nicht so lange bleiben. "Sie haben mir leidgetan, eines hat sogar das Essen dort verweigert", beschreibt die Wienerin die damalige Lage. "Sie waren schon genug belastet, weil ihr Vater plötzlich von der Bildfläche verschwand und auch nicht zahlen wollte."

Alimente einzuklagen kostete sie viel Kraft, es gab Gewaltandrohungen, und sie wäre fast ins Frauenhaus gezogen. Nach einem Jahr zahlte der Kindsvater: "Aber so wenig, dass es fast keinen Unterschied machte – es war weniger als die Wohnbeihilfe. Am Ende des Monats gab es bei uns oft nur Butterbrot." Immerhin konnte die kleine Familie durch ein Angebot der Stadt Wien in manchen Jahren zwei Wochen auf Sozialurlaub fahren: "Zwar mit Selbstbehalt, aber das ging sich aus." Für ihre Kinder war ganz klar, dass man sich sehr viele Dinge, die andere Kinder haben, nicht leisten könne. "Aber es war mir immer wichtig, dass sie sich nicht schämen", sagt Elisabeth.

Heute ist Urlaub "niemals möglich, aber man kann auch ohne Urlaub leben". Fürs Wohnen inklusive Energie und Internet zahlt sie etwa 840 Euro – alles wurde in den letzten Jahren teurer. Da blieben etwas über 200 Euro im Monat für Lebensmittel und Hygieneartikel. Durch die Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur" kann sie zumindest Kunst konsumieren. "Das ist Essen für die Seele", schwärmt die Großmutter, die viel auf ihre Enkelkinder aufpasst, "weil beide Eltern Vollzeit arbeiten."

"Mir ist wichtig, dass man Menschen, die armutsbetroffen oder obdachlos sind, nicht die Schuld gibt, ohne zu wissen, wie sie in die Situation kamen", sagt Elisabeth. "Armut hat viele Gesichter und ist immer näher, als man glaubt."

Alleinerzieherin: "Ich muss gesund bleiben, mein Kind braucht mich"

Die 42-jährige Frau B. ist Tschetschenin und lebt seit 15 Jahren in Graz. Sie folgte ihrem Mann, der aus politischen Gründen floh. Die Ehe ging auseinander, seit 2012 erzieht sie die 13-jährige Tochter alleine. B. besuchte Deutschkurse, erreichte das B1-Niveau, bekam den Daueraufenthaltstitel und arbeitete. 2022 schloss sie die Ausbildung zur Pflegerin ab, doch nach vier Monaten im Job erlitt sie schwere Depressionen und ist nun arbeitslos. Sie nutzt das Angebot von zehn Gratis-Psychotherapiestunden. Sie habe viel Traumatisierendes im Krieg gesehen. "Ich fühle zu viel", analysiert sie, "es bricht mir das Herz, wenn alte Menschen leiden, und ich denke an meine Eltern in Tschetschenien, die beide krank sind." Ein Flugticket sei unleistbar: "Sonst würde ich ihnen Medizin und Vitamine bringen. Ich war zuletzt 2018 in unserem Dorf, weil mein Bruder starb."

Weil sie einen Termin beim AMS versäumte, bekam sie sechs Wochen kein Geld. In diese Zeit fielen auch Schulgutscheine, die sie deshalb nicht bekam. Im Oktober bekam sie 675 Euro vom AMS. Die Miete koste 520 Euro, der Strom 108, das Schulgeld inklusive Essen für die Tochter, die ein Gymnasium besucht, 100 Euro, die Mathematiknachhilfe 75 Euro. Das Mädchen möchte Kinderärztin werden, und die Mutter versucht, sie so gut wie möglich zu unterstützen. "Meine Eltern hätten für mich auch eine hohe Bildung gewollt, aber ich war ein Kriegskind", sagt Frau B. Der Vater ihrer Tochter muss nur 50 Euro Alimente zahlen, wenn er Arbeit habe, zahle er etwas mehr. "Er ist ein guter Mensch", sagt sie.

Sie würde gerne Kosmetikerin werden, doch die Ausbildung sei zu teuer: "Ich will eine Arbeit, die mich nicht krank macht. Ich muss gesund bleiben, mein Kind braucht mich." Hilfe bekomme sie regelmäßig im Büro von Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ): "Dort behandeln sie mich wie Freunde", freut sich B.: "Wir trinken Kaffee, reden, und sie helfen beim Ausfüllen von Formularen oder geben mir Supermarktgutscheine."(Colette M. Schmidt, 8.10.2023)