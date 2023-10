Im ländlichen Raum droht das Aussterben von Wirtshäusern. Die schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich will deshalb mit einem Wirtepaket aushelfen. Gasthäuser, die als letzte in ihrem Ort bestehen, bekommen eine Prämie in der Höhe von 10.000 Euro. Voraussetzung: ganzjährige Öffnung und ein regionales und traditionelles Speisenangebot. Doch was ist traditionell?

Setzen auf ein "Wirtepaket": Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). APA/HELMUT FOHRINGER

Darüber dürften sich selbst ÖVP und FPÖ nicht ganz einig sein. Jedes Wirtshaus solle einer Einzelfallprüfung unterzogen werden, die Speisen werden auf Regionalität geprüft. Nähere Details gaben die Koalitionspartner nicht bekannt. Das lässt viele Gastronomiebetriebe mit Fragen zurück.

In welche Richtung es geht, erklärte jedoch Landesvize Udo Landbauer (FPÖ). Bei den Freiheitlichen ist die Angst groß, dass der Kebabladen den klassischen Wirt vertreibt: Man wolle nicht das letzte Schnitzel im Museum bewundern müssen, sagt Landbauer. Doch Pizzerien und Kebabläden sind beliebt. Und bloß weil ein Wirt nicht auf traditionelle Speisen setzt, eine Förderung abzulehnen wäre Schwachsinn.

Fast jedes Lokal, egal was auf der Speisekarte steht, trägt zur Ortsbelebung bei. Das Argument, dass Gasthäuser ein sozialer Treffpunkt sind, trifft ja nicht nur auf den urigen Wirt zu. Ganz im Gegenteil. Lebendige Wirtshauskultur ist beim Schweinsbraten genauso gut möglich wie beim Kebab. (Max Stepan, 6.10.2023)