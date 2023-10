In Kursen können Hunde lernen, im Alltag richtig auf Überraschendes wie Radfahrer zu reagieren. Radfahrer sollten vor dem Überholen auf sich aufmerksam machen und bei unbegleiteten Tieren absteigen.

Wer kennt das nicht? Man radelt an einem Spaziergänger mit Rottweiler vorbei, und plötzlich bellt dieser aus voller Kraft, dass einem das Herz in die Hose rutscht. Oder man spielt mit dem Kind Fangen im Park, läuft um einen Baum, und plötzlich steht da ein Belgischer Schäferhund und starrt einen an. Von seinem Herrchen oder Frauchen fehlt aber jede Spur. Was soll man jetzt tun?

Summe der Genetik

Begegnungen wie diese können nachhaltig verstören. Nach dem tödlichen Angriff eines American Staffordshire Terrier auf eine Joggerin in Oberösterreich sorgen sie für noch größere Verunsicherung. Eine Frage, die sich viele nun stellen, ist, ob gewisse Hunderassen öfter zubeißen als andere. Sind jene Arten, die sich auf einer Rasseliste, wie Wien, Niederösterreich und Vorarlberg sie haben, finden, aggressiver als andere? Zum Beispiel der American Staffordshire Terrier?

"Es gibt kein Lebewesen, das per se gut oder schlecht ist", argumentiert Katharina Aberle, die mit ihrer Firma "Gesundes Tier" Verhaltensberatung und Hundetrainerfortbildungen anbietet. Jedes Lebewesen sei die Summe seiner Genetik, Epigenetik, Prägungen, Sozialisierung, Erfahrungen und eventuell körperlicher Gebrechen und Traumata. Das Verhalten eines Hundes sei etwas Höchstkomplexes. So sieht es auch Vivien Cooksley, stellvertretende Vorsitzende des Österreichischen Berufsverbands der Hundetrainer und Verhaltensberater, und verweist auf entsprechende Studien. Es komme immer auf den einzelnen Hund an, wie er erzogen wurde und was er gelernt hat.

Kampfmodus antrainiert

Der Verhaltensbiologe und Autor des Buches Hund & Mensch – Das Geheimnis unserer Seelenverwandtschaft, Kurt Kotrschal, sieht auch den Menschen als hauptverantwortlich an. Oft seien die Tiere schlecht erzogen: "Bei 95 Prozent der Hunde kann man froh sein, dass sie überhaupt kommen, wenn man sie ruft", sagt Kotrschal, gibt aber zusätzlich zu bedenken: "Jene Hunde, die in manchen Bundesländern als Listenhunde geführt werden – etwa der American Staffordshire Terrier oder der Rottweiler – wurden darauf gezüchtet, dass sie hohe Motivation haben, aus dem Spiel heraus in den Kampfmodus zu wechseln. Die kriegt man schwer wieder runter." Dies seien tatsächlich Kampfhunde, die für Tierkämpfe gezüchtet wurden. "Ein solcher Hund muss zubeißen und darf nicht auslassen, selbst wenn man ihm halb den Kopf abschneidet. Rottweiler und Staffs können nette Familienhunde sein, haben aber die Tendenz, dass sie unter bestimmten Umständen nicht beherrschbar sind", warnt der Hundeexperte.

In den letzten Jahrzehnten seien schwere Vorfälle ausschließlich durch sogenannte Listenhunde passiert. "Meiner Meinung nach gibt es keinerlei vernünftigen Grund, solche Hund überhaupt zu halten", stellt der Verhaltensbiologe klar.

Es müsse etwas passieren – "ob man diese Rassen verbietet oder die Haltung so erschwert, dass die Leute keine Freude mehr daran haben". Manchen gefielen diese Rassen, aber: "Mir gefiele vielleicht auch, privat mit einem Panzer mit scharfem Geschütz herumzufahren, aber ich darf es einfach nicht."

Ein Hund zieht an der Leine. Sollte er sich losreißen und angreifen, sollte die betroffene Person versuchen, eine Tasche oder Ähnliches zwischen sich und das Tier zu bringen. Jogger sollten stehen bleiben.

Hundetraining hilft

Dass Hundeattacken tödlich enden, passiert zwar selten: 2014 bis 2021 gab es fünf tödliche Fälle. Zu Hundebissen, die im Spital behandelt werden müssen, kommt es laut Hochrechnungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit aber 3000- bis 4000-mal im Jahr.

Auch die Expertinnen Aberle und Cooksley sehen mehr Trainingsbedarf, idealerweise schon sehr früh, wenn die Welpen vier bis zwölf Wochen alt sind. Wenn ein Hund Situationen trainiert hat, sich auskennt und Vertrauen zu seinen Bezugspersonen hat, ist er weit weniger gestresst. Sei es beim Zugfahren, bei der Begegnung mit Kindern oder beim Warten vor dem Supermarkt. Das Training könne sehr freundlich und spielerisch erfolgen, sagt Cooksley.

Treuselige Blicke, Hängeohren, ein flauschiges Fell: Die Optik eines Tieres sei vielen das wichtigste Kriterium vor der Anschaffung. Oft bringe das Probleme, wenn der Charakter der Rasse nicht zu einem passe, sagt Aberle. Oder wenn das Tier schlicht zu stark sei. Wenn ein Hund dann seiner Art entsprechend Beschäftigung einfordere, könne das die Besitzer überfordern. Nicht nur Auslauf ist gefragt, sondern auch geistige Aufgaben, etwa das Erschnüffeln von Fährten.

Kleinkinder gehen oft voller Vertrauen auf fremde Hunde zu. Aber nicht jeder Vierbeiner kann damit gelassen umgehen.

Stehen bleiben, Kleinkind auf den Arm

Wie Menschen verändern Hunde mitunter ihre Eigenheiten und Verhaltensweisen über die Jahre. Aberle erzählt, dass sie den ältesten ihrer drei Hunde derzeit beim Spazierengehen immer wieder anleint. "Er kann ein großer Sturschädel sein", sagt die Verhaltensberaterin. Sie stehe aber auf dem Standpunkt, dass Hunde jederzeit auf ihre Rufe hören müssten. Wenn man das nicht gewährleisten könne, müssten sie an die Leine.

Gute Hundehalterinnen und Hundehalter bemerken, wenn ihr Tier gestresst ist. Ein Hund sendet eine ganze Reihe an Signalen, wenn er sich überfordert und unter Spannung fühlt. Zum Beispiel kann es sein, dass er übertrieben gähnt oder sich über die Nase schleckt.

Passanten können solche Zeichen unmöglich als Warnung erkennen. Wenn sie einem Tier begegnen und sich unsicher fühlen, ist es ratsam, unerwartete, schnelle Bewegungen und laute Geräusche zu vermeiden. Die Hundeexpertinnen empfehlen auch, beim Überholen als Radfahrer oder Jogger vorher auf sich aufmerksam zu machen. Sie raten Eltern, wenn ein Hund ohne Begleitung daherkommt, ihr Kleinkind auf den Arm zu nehmen.

Beste Freunde

Wieso ist ausgerechnet der Hund der beste Freund des Menschen? Für Verhaltensbiologe Kotrschal liegt das auf der Hand: "Die Partnerschaft gibt es seit über 40.000 Jahren. Es gibt kein anderes Tier, das uns sozial und von der kooperativen Ausrichtung her näher ist. Mit einer Katze kann man schmusen, aber man geht mit ihr nicht auf die Jagd."

Mensch und Hund haben ein fast identisches soziales Gehirn. Aufgrund dieser sozialen Ähnlichkeit seien Hunde heute "immer wichtigere soziale Unterstützer von Menschen in einer urbanisierten Welt, in der die Probleme nicht weniger werden", sagt Kotrschal.

Bleibt zu hoffen, dass auch die Probleme mit Hunden nicht mehr werden. (Markus Rohrhofer, Gudrun Springer, 7.10.2023)