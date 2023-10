Der Neustart des Theaters am Werk in Wien verlief mit Ewald Palmetshofers Drama noch zaghaft

Schlaflose Nächte in der Stadt (Jan Thümer und Suse Lichtenberger) und ein vereinzeltes Leben auf dem Land (Janusz Cichocki, li.) – in einem Bühnenbild von Larissa Kramarek im Kabelwerk Wien. Matthias Heschl

Ewald Palmetshofers Stück Die Verlorenen ist gut "gealtert". Dieser Begriff mag angesichts eines 2019 uraufgeführten Textes überzogen scheinen, ist in Anbetracht der beschleunigt auftretenden Veränderungen und Krisen aber auch legitim. Noch vor dem Ukrainekrieg, auch vor der Pandemie geschrieben, erfasst diese Textpartitur eine Gesellschaft ganz aus der heutigen Mitte, jene erscheint wie aus den Angeln gehoben.

Eine Frau namens Clara (Birgit Stöger) will im verlassenen Haus ihrer Großmutter auf dem Land eine längere Auszeit nehmen, verabschiedet sich von ihrem Teenagersohn Florentin (toll und bezwingend ernst: Johannes Brand), der beim Kindsvater (Jan Thümer) und dessen neuer Frau (Suse Lichtenberger) wohnt. Als wären die damit einhergehenden Gereiztheiten nicht genug, wird sie tags darauf in der Einöde von den ihr entfremdeten Patchworkfamilienmitgliedern auch schon wieder heimgesucht: Florentin ist von der Schule suspendiert worden, nachdem er ein Mädchen misshandelt und das Video davon verschickt hat.

Man könnte sagen, der angenehme Wohlstand, der uns umgibt, die Aufgeschlossenheit und Achtsamkeit, die man den Mitmenschen schenkt – sie führen nicht zwangsläufig zu einer besseren Welt. Was um Himmels willen treibt ein Kind, das mit Wissen und Erziehung gesegnet ist, zu einem derartigen Fehlverhalten? Mit Die Verlorenen hat das Wiener Theater am Werk (vormals Werk-X) zu seinem Auftakt eine exzellente Wahl getroffen. Und kann sich auch noch zu Recht rühmen, die österreichische Erstaufführung des aus Linz stammenden Dramatikers im Programm zu haben.

Blick in den Kühlschrank

In Maria Sendlhofers konziser altersloser Inszenierung stehen die Figuren, als wären sie unmanövrierbar geworden, in der Gegend herum, liegen, lehnen oder knotzen auf Treppen und bei Straßenlaternen. Oder sie erstarren minutenlang, während sie ihren Kopf hoffnungsvoll in die geöffnete Kühlschranktür stecken. Die Paralysiertheit dieser Zeitgenossen ist körperlich spürbar. Harald (Thümer) liegt steif wie ein gehobeltes Brett neben seiner schlaflosen Frau.

Auch die Leute auf dem Land sind in einer ungemütlichen Mechanik gefangen: die Wirtin (Johanna Orsini-Rosenberg) und ihre Gäste (Janusz Cichocki, Thomas Frank). Im Bühnenbild von Larissa Kramarek sind Stadt und Land ineinanderplatziert, die Treppen des einen Hauses sind zugleich die des anderen. Hier sitzen alle im selben Boot.

Der Abend ist dicht und in seiner prägnanten Körperrhythmik spannend, hat aber in den oft konturlosen Sprechweisen Luft nach oben. Kein Paukenschlag, sondern ein zaghafter, bedächtiger Neuanfang. (Margarete Affenzeller, 6.10.2023)