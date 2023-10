Die Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko wird immer angespannter. Flüchtlinge versuchen, die Grenze in Autos oder Lastwagen zu überqueren. (Symbolbild) REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

Am Freitag verunglückte im Süden Mexikos ein Bus mit dutzenden überwiegend venezolanischen Migrantinnen und Migranten. Dabei kamen 17 Menschen ums Leben und 15 weitere wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaates mitteilten. Der Bus war auf der Autobahn im südlichen Bundesstaat Oaxaca unterwegs, als er umkippte, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates auf X, ehemals Twitter, mit.

Bilder der Behörde zeigten, wie der Bus in einer engen Kurve der Straße umkippte. Das Innenministerium des benachbarten Bundesstaates Puebla teilte mit, dass die 15 Verletzten in die dortigen Krankenhäuser gebracht worden seien, da sich der Unfall nahe der Staatsgrenze ereignet habe. Der Unfall passierte in einer Zeit, in der viele Menschen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ankamen. Die Migranten versuchen, Mexiko mit Bussen, in Lastwagen oder an Bord von Güterzügen zu überqueren, doch die Reise ist oft gefährlich.

Neuer Zaun an der US-Grenze

An der texanischen Grenze zu Mexiko will die Biden-Administration neue Grenzzäune errichten, um die illegale Einreise in die USA zu verhindern. REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ

Kürzlich kündete die US-Regierung einen neue Grenzbarriere an. Die US-Regierung will angesichts einer Zunahme illegaler Einreisen neue Barrieren an der Grenze zu Mexiko errichten – eine politische Kehrtwende des demokratischen Präsidenten Joe Biden. Bei seinem Amtsantritt im Jänner 2021 hatte er nämlich den von seinem Vorgänger Donald Trump vorangetriebenen Bau einer Grenzmauer zu Mexiko gestoppt. Im Wahlkampf hatte Biden versprochen, er werde "nicht einen weiteren Meter Mauer" bauen lassen. (red, 6.10.2023)