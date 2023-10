Wien - Für St. Pölten rückt die anvisierte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in weite Ferne. Die Niederösterreicher sind nach einer 1:4-Niederlage beim Aufsteiger Stripfing am Freitag vier Spiele sieglos und drohen von Tabellenführer GAK bereits nach dem ersten Saisondrittel abgehängt zu werden. Die Steirer verteidigen im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger Bregenz am Samstag einen Fünf-Punkte-Vorsprung und könnten St. Pölten um elf Punkte distanzieren.

Bundesliga-Absteiger Ried (5.) siegte beim Letzten Amstetten in letzter Minute 3:2. Leoben (12.) musste sich trotz eines Chancenplus gegen Lafnitz (6.) mit einem 1:1 begnügen. Horn (11.) kassierte beim 0:2 gegen den Kapfenberger SV (8.) die erste Heimniederlage.

St. Pölten im Abwärtstrend

Der Abwärtstrend des SKN setzte sich in Floridsdorf fort. Ein Kopfballtreffer von Dario Tadic in der ersten Minute gab nur vermeintlich Sicherheit. Schon nach 21 Minuten hatte Stripfing durch Stefan Rakowitz (7.) und Moritz Wels (21.) die Partie gedreht und gab das Momentum nicht mehr her. Rakowitz legte im Konter sein zweites Tor nach (41.). Die Aufholjagd des Favoriten gegen den Aufsteiger blieb aus, vielmehr schnürte Wels nach einem Schnitzer von Dirk Carlson im eigenen Strafraum ebenfalls den Doppelpack (74.). Stripfing (3.) zog an Punkten mit St. Pölten (4.) gleich.

Die beste Abwehr der Liga hielt in Amstetten nicht, was die Zahlen vermuten ließen. Zwar schoss Wilfried Eza Ried programmgemäß in Führung (17.). Der Tabellenletzte aber schockte den Bundesliga-Absteiger mit einem Doppelschlag vor der Pause. Marcel Monsberger per Kopf nach einem Einwurf (41.) und Niels Hahn nach einem weiten Ball (45.+4) bestraften Rieder Unachtsamkeiten. Die Innviertler konnten sich aber auf Torjäger Mark Grosse verlassen, der per Freistoß (79.) und in letzter Minute traf (94.).

Leoben nur Remis

Am Monte Schlacko brachte Kevin Friesenbichler Leoben verdient in Führung (21.). Ein missglücktes Dribbling seines Sturmpartners Deni Alar mündete im Ausgleich aus dem Nichts. Jakob Knollmüller finalisierte den Gegenstoß der Gäste im Nachschuss (39.). Die neuerliche Leobener Führung wurde wegen eines vermeintlichen Friesenbichler-Handspiels aberkannt (71.). Der Aufsteiger ist damit unter Jancker-Nachfolger Rene Poms weiter sieglos.

Horn musste sich erstmals zuhause beugen. Der groß gewachsene Alexander Hofleitner brachte Kapfenberg mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke auf Kurs (71.). Tobias Mandler besorgte die Entscheidung (88.). (APA; 6.10.2023)

Freitag

SV Horn - Kapfenberger SV 0:2 (0:0)

SV Stripfing - SKN St. Pölten 4:1 (3:1)

DSV Leoben - SV Lafnitz 1:1 (1:1)

SKU Amstetten - SV Ried 2:3 (2:1)

Vienna - FAC Wien 20.30 Uhr

Samstag

FC Dornbirn - SK Sturm Graz II 14.30 Uhr

GAK - Schwarz-Weiß Bregenz 14.30 Uhr

Sonntag

FC Liefering - FC Admira 10.30 Uhr