Laura Stigger ist in Topform. IMAGO/Pierre Teyssot

Mont-Sainte-Anne - Beim Weltcupfinale in Mont-Sainte-Anne hat Laura Stigger noch einmal zugeschlagen. Die Tiroler Mountainbikerin gewann am Freitag den letzten Short-Track-Bewerb und feierte damit den dritten Erfolg in diesem Jahr in diesem Format. "Es ist irgendwie verrückt, mit einem Short-Track-Sieg in die Saison zu starten und jetzt auch den letzten Bewerb hier in Kanada zu gewinnen", sagte die 23-Jährige, die zuvor in Nove Mesto und Val di Sole triumphiert hatte.

Stigger ist auf den letzten Metern einer für sie "echt harten Saison" weiter Top in Form. Eine Woche nach ihrem Premierensieg im Cross Country setzte sie sich in ihrer Spezialdisziplin Short Track vor der Französin Loana Lecomte und der Australierin Rebecca Henderson durch. Den Sieg in der Gesamtwertung sicherte sich nach acht Rennen die Niederländerin Puck Pieterse, Stigger wurde Vierte.

Stigger ist am Sonntag wie Mona Mitterwallner noch im Cross Country im Einsatz. "Das wird wieder ein ganz neues Rennen. Und wie es ausschaut, wird sich auch das Wetter ändern." Teils starker Regen ist für Mont-Sainte-Anne - bekannt als Skigebiet in der Provinz Québec - prognostiziert. (APA, 7.10.2023)