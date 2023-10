Noch einmal Rapinoe-Mania in Seattle. AP/Lindsey Wasson

US-Ikone Megan Rapinoe hat bei ihrem letzten Heimspiel in der regulären Saison der National Women's Soccer League für einen Besuchsrekord gesorgt. 34.130 Fans in Seattle verabschiedeten die 38-Jährige im Trikot von OL Reign bei einem 0:0 gegen Washington Spirit.

"Es ist schwer, bei Momenten wie diesen meine tiefe Dankbarkeit in Worte zu fassen", sagte die frühere Weltfußballerin, die seit 2013 für Seattle in der höchsten US-Spielklasse aufläuft.

Großer Abschied mit vielen Fans. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STEPH

Ihr Klub hatte für den Abschied einiges aufgeboten. Als Rapinoe das Feld betrat, lief der Klassiker "Ain't No Sunshine When She's Gone" vom Band, viele Fans trugen ihr zu Ehren pinke Haarsträhnen. Am 15. Oktober bestreitet Rapinoe in Chicago ihr letztes reguläres Liga-Spiel, danach könnte es noch in den Play-offs weitergehen.

Rapinoe hatte die Amerikanerinnen bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 zum Titel und zu Gold bei den Olympischen Spielen 2012 in London geführt. 2019 war sie Weltfußballerin. Bekannt wurde sie aber vor allem als lautstarke Aktivistin, die sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte.

Bei der WM 2023 war Rapinoe mit den USA im Achtelfinale gescheitert, im Elfmeterschießen gegen Schweden hatte sie verschossen. Ihr letztes Länderspiel bestritt Rapinoe am 24. September gegen Südafrika. (sid, 7.10.2023)