Kabul - In Afghanistan sind nach mehreren starken Erdbeben innerhalb kurzer Zeit in der Grenzregion nahe dem Iran mindestens 14 Personen gestorben und 78 verletzt worden. Dies sei die Zahl der bisher ins Krankenhaus eingelieferten Erdbebenopfer, sagte der Leiter der Gesundheitsbehörden in der Provinz Herat, Mohammad Taleb Shahid, der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahlen könnten weiter steigen, es gebe Informationen über Verschüttete.

Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke der vier Beben am Samstagvormittag auf Werte zwischen 4,7 und 6,3. Die Erdstöße ereigneten sich am frühen Morgen nordwestlich der afghanischen Grenzstadt Herat, in einer geringen Tiefe von rund zehn Kilometern.

Beben war auch im Iran zu spüren

Details über Schäden waren zunächst nicht bekannt. Auch im Nachbarland Iran waren die Beben zu spüren. Bewohner der rund 300 Kilometer von der Erdbebenzone entfernten Millionenmetropole Mashhad im Iran erzählten, dass Häuserwände gezittert hätten. Laut iranischen Staatsmedien wurden Teams zur Inspektion möglicher Schäden in Grenzgebiete geschickt. Es habe Dutzende Nachbeben gegeben.

Ein Bewohner der Provinz Herat berichtete von den starken Beben: "Wir sind aus den Gebäuden geflohen", sagte der Mann. "Alle sind auf freiem Feld und niemand weiß, was mit ihren Häusern passiert ist." Mehr als zwei Millionen Menschen sind in der afghanischen Grenzprovinz zu Hause.

"Viele Schäden hinterlassen"

Der Leiter der staatlichen Nachrichtenagentur im von den Taliban regierten Afghanistan schrieb in einer Journalistengruppe: "Leider hat das Erdbeben bei den Bewohnern von Herat viele Schäden hinterlassen. Genaue Details werden später bekannt gegeben."

Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinander treffen. Da viele Häuser in dem Land schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oftmals schwere Schäden an. Bei einem verheerenden Erdbeben kamen 2022 in Afghanistan mehr als 1.000 Menschen ums Leben, als ein Beben der Stärke 5,9 die verarmte Provinz Paktika erschütterte. (APA, 7.10.2023)