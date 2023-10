Eine Büste Alfred Nobels, des Stifters der nach ihm benannten Preise, an deren Vergabemodalitäten immer wieder Kritik geäußert wurde. AP/Henrik Montgomery

Dass der Nobelpreis heute als die wichtigste Auszeichnung der Welt gilt, hat nicht allein mit der langen Tradition, dem hohen Preisgeld und dem royalen schwedischen Zeremoniell bei der feierlichen Übergabe zu tun. Es sind auch der aufwendige Auswahlprozess und die in den allermeisten Fällen unumstrittenen Laureatinnen und Laureaten, die zum besonderen Nimbus des Preises beitragen. Alljährlich wird er in den fünf klassischen Disziplinen Physiologie oder Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben – und seit 1969 auch als Nobel-Gedächtnispreis in Wirtschaftswissenschaften.

Zuletzt häuften sich allerdings die kritischen Stimmen: Unter den Preisträgern befänden sich überproportional viele alte weiße Männer aus Europa und den USA. Und maximal drei "Auserwählte" seien in den wissenschaftlichen Disziplinen zu wenig, da moderne Forschung mehr denn je auf Teamarbeit beruhe. Darauf wies auch der frischgebackene Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz hin. Er bedauerte, dass mit Paul Corkum ein vierter Pionier seines Forschungsfeldes nicht mitausgezeichnet werden konnte, und strich die Bedeutung von Teamarbeit hervor.

Bei einer Leser-Umfrage des Wissenschaftsmagazins "Nature", die dieser Tage veröffentlicht wurde, sprach sich auch wegen der Beschränkung auf drei Auserwählte eine Mehrheit von 54 Prozent (immerhin mehr als 3.000 Personen) für Veränderungen bei den wissenschaftlichen Nobelpreisen aus.

Drei Frauen, sieben Männer

Am Ende dieser Nobelpreiswoche blieben die ebenfalls schon traditionellen kritischen Kommentare aber weitgehend aus. Inklusive Friedensnobelpreis gab es 2023 drei Frauen unter den insgesamt zehn Ausgezeichneten. Dass Europa und die USA weiter dominant blieben, wurde insbesondere nach Bekanntgabe des Literaturnobelpreises an den Norweger Jon Fosse moniert: Damit wurde zum elften Mal in Folge ein Schriftsteller mit Hauptwohnsitz Europa oder Nordamerika gewürdigt.

Nicht viel anders ist es in der Wissenschaft, wo die Leistungen der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger laut den Einschätzungen der Fachcommunity aber unbestritten nobelpreiswürdig waren. Impfskeptikerinnen und -gegner fanden es hingegen gar nicht gut, dass im Bereich Medizin die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin Karikó und ihr US-Kollege Drew Weissman ausgezeichnet wurden. Sie leisteten maßgebliche Vorarbeiten zur Entwicklung der mRNA-Impfungen, die bereits Millionen Menschenleben gerettet haben.

Längere Wartezeiten

Karikó und Weissman veröffentlichten ihre wichtigste Arbeit 2006. Damit gehören sie zu jenen Forschenden, die eher schnell mit dem Nobelpreis belohnt wurden. Auch dazu gibt es neue "Nature"-Daten, die zeigen, dass diese Wartefrist im Laufe der Zeit immer länger wurde und im vergangenen Jahrzehnt im Schnitt bereits über 25 Jahre betrug – so wie bei den Gewinnern des Chemienobelpreises, der an die Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexej Jekimow ging. Unfreiwillig verkürzt wurde das Warten der Chemiker, weil ihre Namen wegen einer E-Mail-Panne ein paar Stunden früher durchsickerten, was zuletzt 2010 passiert war.

Auch Österreich hatte lange auf einen wissenschaftlichen Nobelpreisträger warten müssen, ehe der Physiker Anton Zeilinger im Vorjahr die fast 50-jährige Durststrecke beendete. Prompt folgte ihm 2023 der aus Ungarn stammende Attosekundenforscher Ferenc Krausz nach, der wichtige Experimente vor gut 20 Jahren in Wien durchführte, aber seit langem in Deutschland forscht – und sich vor allem als Europäer sieht. (tasch, 8.10.2023)