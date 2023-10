In Hartberg wird gefeiert. APA/ERWIN SCHERIAU

Hartberg - Hartberg ist zum Auftakt der zehnten Runde der Fußball-Bundesliga am Samstag auf Tabellenplatz drei geklettert. Die nun schon fünf Partien in Folge ungeschlagenen Steirer setzten sich dank der Treffer von Christoph Lang (58.), Ruben Providence (75.) und Maximilian Fillafer (92.) gegen Nachzügler WSG Tirol zuhause verdient mit 3:0 (0:0) durch. Die WSG kassierte die dritte Liga-Niederlage in Folge und ist nur drei Punkte von Schlusslicht Lustenau entfernt weiter Vorletzter.

Hartberg, das wieder mit dem zuletzt erkrankten Dominik Prokop aber noch ohne Stürmer Maximilian Entrup (nach Rückenverletzung) antrat, dominierte das Geschehen, konnte sich aber lange keine echten Chancen erspielen. Die beste Gelegenheit nach einem Eckball wurde von Luca Kronberger per Kopf auf der Linie geklärt (13.). Später in Hälfte eins war noch ein geblockter Avdijaj-Schuss (32.) zu verzeichnen, danach verzog der Deutsche aus 18 Metern kläglich (40.).

Die Wattener, die auf Innenverteidiger David Gugganig verzichten mussten, lauerten vorerst vergeblich auf die offensiven Nadelstiche, sorgten kurz vor der Pause quasi wie aus dem nichts für ihre einzige Chance. Hartberg-Goalie Raphael Sallinger war bei der Volley-Abnahme eines Eckballs durch Nik Prelec aber zur Stelle (44.).

Schwung

Der zur Halbzeit für Tobias Kainz eingewechselte Mamadou Sangare brachte nicht nur Schwung, sondern beendete ein rund zehnminütiges Abtasten mit einem guten Köpfler, den WSG-Tormann Adam Stejskal entschärfte (54.). Die Gastgeber hielten den Druck in der Folge aufrecht und kamen nach einer Kombination über mehrere Stationen durch einen Schuss von Lang aus wenigen Metern zur verdienten Führung.

In einer weiter flotten Partie war der TSV danach dem zweiten Tor näher als die WSG dem Ausgleich und durfte zu Beginn der Schlussviertelstunde erneut jubeln. Konnte Stejskal gegen Dominik Frieser noch parieren (64.), war er beim gefühlvollen Schuss von Providence ins lange Eck ohne Chance. Die Schlussoffensive der Gäste blieb ein laues Lüftchen, Hartberg kam im Finish durch "Joker" Fillafer per Abstauber noch zum dritten Treffer. (APA, 7.10.2023)

Fußball-Bundesliga (10. Runde):

TSV Hartberg - WSG Tirol 3:0 (0:0).

Hartberg, Profertil Arena, 1.756, SR Spurny

Tore: 1:0 (58.) Lang

2:0 (75.) Providence

3:0 (92.) Fillafer

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite (80. Halwachs) - Frieser (80. Steinwender), Lang (86. Fillafer), Prokop (64. Providence), Kainz (46. Sangare) - Avdijaj

WSG: Stejskal - Ranacher (83. Buksa), Bacher, Stumberger, Schulz - Sulzbacher, Üstündag (74. Ogrinec) , Ertlthaler (61. Diarra) - Kronberger (74. Naschberger), Taferner - Prelec

Gelbe Karten: Providence bzw. Taferner, Naschberger