Antwerpen - Vinzenz Höck hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen an den Ringen eine Medaille verpasst. Der 27-jährige Grazer musste sich am Samstag im Finale der besten acht mit 14,566 Punkten und Platz sechs zufrieden geben. In der Qualifikation waren Höck, der auch den Olympia-Quotenplatz verfehlte, noch 14,600 Punkte gelungen. Gold gewann der chinesische Tokio-Olympiasieger Liu Yang (15,233) vor dem Griechen Eleftherios Petrounias (15,066) und You Hao (14,833) aus China.

"Es ist ein knappes Rennen an den Ringen. Wir sind beim Ausgangswert alle eng beisammen, es kommt auf Nuancen an", sagte Höck. Seinen Auftritt bezeichnete er als top und sehr gut. "Mein Plan war vor allem, dass ich keinen Fehler mache. Das ist mir sehr gut gelungen, sogar der Abgang war auf den Punkt gelandet."

Hoffen auf Olympia

Damit verpasste Höck auch sein persönlich bestes WM-Ergebnis, vor zwei Jahren in Japan hatte der EM-Silberne von 2020 den fünften Platz belegt. Der Wahl-Innsbrucker muss nun darauf hoffen, sein Olympia-Ticket über den Weltcup 2024 zu buchen. Zwei Startplätze für die Sommerspiele 2024 in Paris sind darüber noch zu vergeben. In dieser Saison hatte Höck bereits mit den Weltcupsiegen in Tel Aviv/Israel und Szombathely/Ungarn sowie mit dem Triumph in der World-Challenge-Gesamtwertung überzeugt.

Simone Biles musste sich unterdessen nach einem Patzer bei ihrer Übung "Biles II" der brasilianischen Sprung-Olympiasiegerin Rebeca Andrade geschlagen geben und sich mit Silber zufrieden geben. Der US-Superstar verpasste damit vorerst ihr 22. WM-Gold. Biles zeigte den mit einem Ausgangswert von 6,4 schwersten Sprung des Frauen-Turnens, überdrehte ihn jedoch und fiel nach der Landung auf den Rücken.

Dennoch erhielt die Ausnahme-Turnerin dafür 14,433 Zähler. In der Qualifikation hatte sie den Jurtschenko mit anschließendem Doppelsalto rückwärts gebückt noch mit einem kleinen Ausfallschritt gestanden und dafür 15,266 Punkte bekommen. Am Freitag war Biles überlegen Mehrkampf-Weltmeisterin geworden. (APA, 7.10.2023)