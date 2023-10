Vier Tatverdächtige seien in zwei PKWs geflüchtet, sie seien festgenommen worden

Die Fluchtfahrzeuge wurden mittlerweile gefunden. imago images/Michael Kristen

Wien – Bei einer Schießerei in Wien-Floridsdorf sind am späten Samstagabend vier Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Wien kam es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel. Die näheren Hintergründe seien noch unklar, hieß es auf APA-Anfrage. Vier zunächst flüchtige Tatverdächtige seien festgenommen worden. Das Motiv sei Gegenstand der Ermittlungen.

Informationen in mehreren Boulevardmedien wonach ein Streit zwischen rivalisierenden Banden der Auslöser für die Schießerei gewesen sein soll, wollte Sprecher Markus Dittrich am Samstag kurz nach 23.00 Uhr nicht bestätigen. Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung der Verletzten. Laut Landespolizeidirektion wurden zwei Autos der Täterschaft sichergestellt. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin in der näheren Umgebung der Wohnadressen der Täter. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unter anderem waren auch die Sondereinheiten Cobra und Wega involviert. (APA, red, 7.10.2023)