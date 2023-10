Es ist ein Fight um die Punkte. AFP/GABRIEL BOUYS

Mailand/Turin - Inter Mailand hat beim 2:2 gegen Bologna einen unerwarteten Punkteverlust erlitten. Der nächste Champions-League-Gegner von Österreichs Fußball-Meister Salzburg könnte noch am Samstag die Tabellenführung an den Lokalrivalen AC Milan (gastiert ab 20.45 Uhr bei Genoa) verlieren. Juventus Turin schob sich durch einen 2:0-Sieg im Derby gegen Torino bis auf zwei Punkte an Inter heran.

Inter ging durch einen Doppelschlag von Francesco Acerbi (11.) und Lautaro Martinez (13.) früh 2:0 in Führung. Der Tabellenachte Bologna kam aber durch Riccardo Orsolini (19./VAR-Elfer) und Joshua Zirkzee (52.) zurück. Das Österreicher-Duell fiel aus, weil sowohl Marko Arnautovic bei Inter als auch Stefan Posch bei Bologna weiter verletzt fehlten.

Landsmann Valentino Lazaro agierte bei Torino auf der linken Außenbahn (bis 84.). Die Tore erzielte aber der Stadtrivale. Ferderico Gatti (47.) und der eingewechselte Arkadiusz Milik (62.) waren die Schützen. (APA, 7.10.2023)