Hütter ist weiter an der Sonne. AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

Reims - AS Monaco lacht in der französischen Fußball-Meisterschaft weiter von der Tabellenspitze. Die Truppe des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann am Samstag das Schlagerspiel bei Stade de Reims mit 3:1 und baute den Vorsprung auf den nun nur noch Liga-Vierten auf vier Punkte aus. Für die Hütter-Elf war es der fünfte Sieg im achten Spiel, der zweite in Folge. Diesen fixierten Ismail Jakobs (42.), Folarin Balogun (46.) und Wissam Ben Yedder (49.) kurz vor und nach der Pause.

Der Tabellendritte Stade Brest kann am Sonntag mit einem Heimsieg gegen LASK-Europa-League-Gegner Toulouse nach Punkten wieder mit den Monegassen gleichziehen. Neuer Zweiter war vorerst OGC Nizza dank eines 1:0-Sieges beim FC Metz. (APA, 7.10.2023)