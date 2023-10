Goalgetter der Stunde: Serhou Guirassy lässt Stuttgart träumen. IMAGO/Darius Simka

Stuttgart - Das haben noch nicht einmal Gerd Müller oder Robert Lewandowski geschafft: 13 Tore in den ersten sieben Saisonspielen sind ein neuer Rekord in der deutschen Fußball-Bundesliga, den Stuttgarts Sensationsmann Serhou Guirassy seit Samstag für sich beanspruchen kann. Beim 3:1 gegen Wolfsburg erzielte der 27-Jährige einen lupenreinen Hattrick und hievte Stuttgart vorübergehend an die Tabellenspitze. Wie lange man den Überflieger noch im VfB-Dress sieht, ist aber offen.

Laut Medienangaben verfügt Guirassy kommenden Sommer über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro - ein Schnäppchen, wenn man seine aktuelle Form bedenkt. Sollten die Stuttgarter den in Frankreich aufgewachsenen Nationalstürmer von Guinea schon im Winter verkaufen, könnte das deutlich mehr Geld in die Kasse spülen. "Ich habe so viel Freude daran, hier zu spielen", sagte Guirassy. "Ich liebe Stuttgart. Es ist einfach ein guter Verein, eine schöne Stadt."

Ein Mann großer Worte ist er nicht. Stattdessen lässt der frühere Köln-Stürmer lieber Tore sprechen. Elf Ligatreffer gelangen ihm in den vergangenen Saison für den VfB, der die Verpflichtung nach einem Leihjahr von Stade Rennes daraufhin für neun Millionen Euro fix machte. Seine eigene Tormarke hat er am Samstag bereits übertroffen. "Er ist ein hochanständiger, normal Kerl, der die Dinge immer wieder richtig einordnet", lobte Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß. "Er ist der große Kopf des Erfolges. Es gibt aber keinerlei Gefahr oder Sorge, dass er abhebt oder Allüren bekommt."

Sehr wohl besteht aber die Gefahr, dass Konkurrenten anklopfen, die den Überflieger schon im Winter verpflichten möchten. "Wir sind mit seinem Berater im regelmäßigen Austausch - unabhängig von den Toren. Wenn es Dinge gibt, die wir wissen müssen, dann informieren wir uns gegenseitig", sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Als möglicher Interessent gilt der englische Premier-League-Club Nottingham Forest, der im Sommer bereits vorstellig geworden sein soll. Guirassy entschied sich vorerst aber für Stuttgart - und scheint damit alles richtig gemacht zu haben. (APA, red, 8.10.2023)