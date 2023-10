Österreichische Neonazis hielten Treffen in Ungarn ab

Laut "Infokanal Deutschösterreich" war zum ersten "Gerd Honsik-Europakongress" in Sopron eingeladen worden. Honsik war ein in Österreich verurteilter Neonazi. Der genaue Tagungsort blieb geheim

Das Treffen fand in der ungarischen Grenzstadt Sopron statt. EPA

Sopron/Wien – Österreichische Neonazis haben sich laut Berichten ungarischer Medien am Wochenende in der ungarischen Grenzstadt Sopron versammelt. Laut "Infokanal Deutschösterreich" war zum ersten "Gerd Honsik-Europakongress" eingeladen worden, mit Themen wie "Europäische Einigkeit, Europas Freiheitskampf in der Vergangenheit, Nationale Bewegungen". Angekündigt waren auch Teilnehmer aus Deutschland, Italien und Skandinavien. Der konkrete Tagungsort sollte offenbar geheim bleiben.

Demonstrationen gegen Nazi-Kongress

Die liberale ungarische Oppositionspartei Momentum und die Europäische Linke organisierten am Samstag Demonstrationen gegen den Neonazi-Kongress. An der Aktion nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der KPÖ teil, berichtete das Online-Portal index.hu. Neonazis versuchten laut den Berichten die Demonstration zu stören, die Polizei habe das verhindert.

Die Demonstranten zogen auch zum ehemaligen Haus des Holocaust-Leugners Honsik in Sopron. Attila Vajnai, einer der Demo-Organisatoren, bezeichnete es als "Skandal", dass sich "ein österreichischer Neonazi-Verbrecher in Ungarn ansiedeln konnte". Es sei kein Zufall, dass rechtsextreme Organisationen aus anderen europäischen Ländern Ungarn als "sicheren Raum" betrachten würden.

Gerd Honsik war ein Holocaust-Leugner und in Österreich verurteilter Neonazi. Er siedelte sich 2017 in Sopron an und verstarb dort im Jahr darauf. (APA, 8.10.2023)