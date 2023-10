Bis zum Wochenende war Kfar Azza ein 800-Einwohner-Kibbuz im Süden Israels, den man als idyllisch bezeichnen konnte, wenn man vom regelmäßigen Raketenalarm absah. Am Sonntag hingegen glich die Siedlung einem Schlachtfeld. Israelische Armeetruppen lieferten sich heftige Gefechte mit Terroristen aus dem Gazastreifen, die tags zuvor durch die Grenzbarriere eingedrungen und Massaker in Dörfern und Städten nahe dem Grenzzaun angerichtet hatten. Mindestens 600 Israelis kamen nach bisherigen Angaben zu Tode, darunter auch viele Kinder.

Palästinenser aus dem Gazastreifen durchbrachen am Samstag Absperrungen. Unter anderem überfielen sie das Kibbuz Kfar-Azza, dort gab es Ermordungen und Entführungen. AP/Hassan Eslaiah

Ein großer Teil der Bewohner der Kibbuz-Siedlungen nahe der Gazagrenze sind längst in den Norden Israels geflüchtet, aber längst nicht alle. Fast jede Familie in Israel kennt jemanden, der vermisst wird. Alle kennen das Zittern und den Horror, wenn jemand längere Zeit nicht auf Nachrichten antwortet oder auf Anrufe reagiert: Wurde er nach Gaza verschleppt, so wie Dutzende andere Zivilisten, darunter auch Kinder und betagte Menschen? Wurde sie gefoltert, ermordet? Oder sitzen sie ohne Handyempfang in einem der Luftschutzräume, wo sie das Schießen im Kibbutz hören und nur hoffen können, dass die Terroristen an ihrem Haus vorbeiziehen?

Video: Israel kündigt "langen und schwierigen Krieg" gegen die Hamas an AFP

Kampfzone Kibbuz

Kfar Aza war am Sonntag einer von rund sieben akuten "Kampfzonen", wie Armeesprecher Richard Hecht sie nennt. "Wir kämpfen mit voller Kraft, um die Gebiete zurückzugewinnen", sagt er.

Dabei ist sie auch Vorwürfen ausgesetzt. Aus mehreren Kibbuzim dringen Horrorgeschichten von einzelnen bewaffneten Bewohnern, die auf eigene Faust versuchten, eindringende Terroristen abzuwehren. Jeder Kibbuz im Umkreis der Gazagrenze hat solche speziell trainierten Sicherheitsteams, deren Aufgabe es ist, erste Abwehrmaßnahmen zu treffen, bis die Armee eintrifft. Nun sind es diese Erstversorger, die selbst die Arbeit der Armee verrichten müssen, weil das Militär mit der Vielzahl an betroffenen Orten überfordert zu sein scheint, erzählt ein Kibbuzbewohner.

Terroristen, die aus Gaza eingedrungen waren, entführten Menschen aus dem Süden Israels, darunter Kinder und alte Menschen. Sie filmten sich dabei stolz. AP/Hatem Ali

Zum Vorwurf, die Armee habe versagt, äußert sich deren Sprecher nicht. Diese Diskussionen werde man führen, wenn der Krieg vorüber ist, sagt Hecht. „Jetzt konzentrieren wir uns darauf, Kontrolle zurückzugewinnen."

Grenze wieder dicht

Zum Teil ist das schon gelungen. Die massive Grenzbarriere, die von den Terroristen mit Bulldozern durchbrochen worden war, sei an 29 Punkten wieder abgedichtet worden, sagt Hecht. Die bewaffneten Milizen waren von der Grenze aus bis zu 24 Kilometer weit ins Landesinnere eingedrungen.

Neben Morden und Entführungen wurden auch zahlreiche Brandschatzungen gemeldet. AP/Hassan Eslaiah

Die Armee hat das Gebiet nahe der Gaza-Grenze zum militärischen Sperrgebiet erklärt, niemand darf sich ihm nähern. Wer noch nicht fliehen konnte, soll weggebracht werden. Konkrete Angaben, wie viele Menschen derzeit in den Kibbuzim nahe Gaza feststecken, macht die Armee nicht. Es seien aber jedenfalls "Tausende", sagt Hecht. Es ist eine heikle Operation, zumal das Gebiet weiter unter dichtem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen steht.

Die Hamas betreibt indes ihre Kriegsführung auch mit Propagandamitteln in sozialen Medien. Dort kursieren Fotos und Videos von entstellten Geiseln, weinenden Kindern, leblosen Körpern verschleppter Personen, die von Terroristen in Gaza gepostet wurden.

"Mindestens einige Monate"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steckte am Samstag das Ziel der Vergeltungsschläge ab: "Alle Orte, in denen sich die Hamas versteckt und von denen aus sie operiert, werden wir in Schutt und Asche legen", sagte er. "Kommt sofort da raus", rief er die Hamas-Angehörigen auf. Der Gazastreifen ist dicht besiedelt, die dort lebenden 2,3 Millionen Menschen haben keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen.

Experten gehen davon aus, dass diese militärische Auseinandersetzung nicht nach wenigen Tagen vorbei sein wird. Es ist das Ziel der Armee, die Hamas in ihrer Angriffskraft auf Null zu setzen. "Wir werden diesmal jede Zurückhaltung ablegen", sagt der frühere Nationale Sicherheitsberater israelischer Regierungen, Yaakov Amidror. "Wir werden alles tun, um die militärische Infrastruktur der Hamas zu zerstören.." Bis dieses Ziel erreicht sei, könnten sogar "mindestens einige Monate" vergehen, schätzt Amidror. "Sehr viele Menschen werden getötet werden."

Labile Lage im Norden

Es sind düstere Aussichten, und sie treffen Israel in einer politisch sensiblen Zeit. Die rechts-religiöse Regierung unter Benjamin Netanjahu spaltet das Land. Die Massenproteste der vergangenen Monate hatten auch die Armeekreise erfasst, Hunderte Reservisten hatten ihre Bereitschaft für beendet erklärt – darunter auch Kampfpiloten und Experten des Militärgeheimdienstes.

Noch ist unklar, ob Israel auch Bodentruppen nach Gaza schicken wird. Vieles deutet darauf hin. Aus der Armee hört man, eine solche Offensive sei "noch nicht" aktuell, könnte aber kommen. Militärexperte Amidror hält es für wahrscheinlich. Ein starker Schlag gegen die Hamas "kann nicht nur mit Artillerie und Luftwaffe gelingen", sagt Amidror.

Viele stellen sich die Frage, warum Hamas ausgerechnet jetzt angegriffen hat – und mit welchem Ziel. In vergangenen Kampfrunden hatte die Terrororganisation dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) den Vortritt gelassen, wenn es um undifferenzierte Raketenangriffe auf israelische Dörfer und Städte ging. Das ging so weit, dass manche in Israels Militärapparat sogar begannen, die Hamas als vergleichsweise moderate Kraft im Gazastreifen zu sehen. "Auch ich habe diesen Fehler gemacht", sagt Amidror. "Wir haben mit der Illusion gelebt, dass die Hamas sich gewandelt hat und nun verantwortlicher agiert. Wir haben uns getäuscht." (Maria Sterkl, 8.10.2023)