Die Admira kann einfach nicht gewinnen. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Salzburg - Der FC Liefering und die Admira haben ihre Sieglos-Serien in der 2. Fußball-Liga verlängert. Die Lieferinger kamen am Sonntag zu Hause gegen die Niederösterreicher nach Führung nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und haben mittlerweile sieben Partien in Folge nicht gewonnen. Das Farmteam von Meister Salzburg liegt weiter nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für die zehntplatzierte Admira war es die fünfte Ligapartie nacheinander ohne Sieg und das dritte Remis in Serie.

Hoffnungsträger Zeteny Jano (18) brachte die Gastgeber mit einem Flachschuss ins linke Eck in Führung (25.). Der verdiente Ausgleich gelang dem Ex-Salzburger Georg Teigl, der nach der Pause eine schöne Kombination abschloss (67.). (APA, 8.10.2023)