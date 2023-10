Betroffene Frauen berichten in Doku von sexueller Belästigung und Übergriffen. Ab Montag in der ZDF-Mediathek

Anzügliche Kommentare, Griffe in den Ausschnitt und an andere Körperstellen, Vergewaltigung und Vergewaltigungsversuche: Acht Frauen berichten in der ZDF-Dokumentation "Sex & Macht" über sexuelle Belästigung und Übergriffe von Männern, die ihre Machtverhältnisse missbrauchen – in Film und Fernsehen, in der Politik und den Medien, der Finanzbranche und im Krieg in Bosnien.

Die österreichische Journalistin Katia Wagner in der ZDF-Doku "Sex und Macht". ZDF und Reiner Riedler

Zwei davon sind die Journalistinnen Raphaela Scharf und Katia Wagner, die dem Wiener Medienmacher Wolfgang Fellner sexuelle Belästigung vorwarfen, von Fellner geklagt wurden, ihn geklagt haben und vor Gericht recht bekamen. Die vielen Verfahren dokumentierte Redakteur Laurin Lorenz für den STANDARD, er beschreibt in der Dokumentation die Methoden Wolfgang Fellners und warum viele den Medienmacher fürchten. "Du bist so geil" hörte Wagner etwa häufig von ihrem damaligen Chef Wolfgang Fellner, und in einem Lokal etwa auch einmal: "Soll ich dein Kleid aufzippen?" Eine Vielzahl von einschlägigen Nachrichten an Wagner werden eingeblendet. Um Scharf legte Fellner auf dem Weg zu einer Lokaltoilette den Arm und zog sie an sich, berichtet sie: "Ich fand den Chef einfach nur widerlich und wollte nach Hause", erinnert sich Scharf. Im Auto habe Fellner versucht, sie zu küssen. Sie verließ Fellners Mediengruppe, ebenso Wagner.

"Ich kann deine Karriere zerstören"

Die ehemalige Schauspielerin Patricia Thielemann berichtet von einer Einladung zum Vorsprechen in ein Hotel, in dem der Regisseur Dieter Wedel damals drehte. Als die Tür seiner Suite ins Schloss fiel, hatte Wedel schon die Hand an ihrer Gurgel, berichtet Thielemann, und versuchte ihre Bluse aufzureißen. Als sie sich wehrte, hörte sie: "Wie dumm bist du eigentlich? Ich kann deine Karriere aufbauen – oder zerstören. Nun zier dich doch nicht so." Und: "Je mehr du dich wehrst, desto geiler macht mich das." Im letzten Moment schlug sie zu und konnte flüchten. Wedel ist 2022 mit 82 gestorben.

"Ihre Zukunft liegt zwischen ihren Beinen", hörte Silvana Koch-Mehrin als junge FDP-Politikerin und EU-Abgeordnete etwa über sich. Oder an sie gerichtet: "Ach, wenn ich doch mal deine Eiskugel sein dürfte." Schon als sie Praktikantin im EU-Parlament war, griff ein ihr vorgesetzter Mann in ihre Bluse.

Die auf Social Media erhobenen Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann sind Teil der Doku. Sie verweist auf eine Reihe von Unterlassungsaufforderungen von Lindemanns Anwälten gegen verschiedene Medien, nicht den Eindruck zu erwecken, Lindemann habe seine Kunstfantasien wahr gemacht. Und auf die Einstellung der Ermittlungen mangels hinreichenden Tatverdachts Ende August 2023.

68 Prozent aller Frauen erlebten in ihrem Berufsleben schon sexuelle Übergriffe, zitiert die Dokumentation von Edith Dietrich und Birgit Bonk eine europäische Umfrage. Nach einer Umfrage der Menschenrechtsorganisation Hate Aid trauen sich 52 Prozent der Frauen nicht, im Netz ihre Meinung zu äußern. "Sex & Macht" dokumentiert beispielhaft sexualisierte Hasskampagnen gegen Hannah Neumann, EU-Abgeordnete der deutschen Grünen und Friedens- und Konfliktforscherin. (fid, 9.10.2023)