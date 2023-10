Eine Frau stürzt vom Balkon ihrer Wohnung, offensichtlich ein Suizid. Heike Makatschs letzter "Tatort"-Fall als Hauptkommissarin könnte rasch gelöst sein. Aber da ist noch Kommissar Thomas Engels, der vergeblich versucht hatte, die Frau vor einem anonymen Stalker zu beschützen. Engels sieht einen Zusammenhang mit dem Tod einer Kollegin, die ebenfalls von einem Stalker verfolgt und schließlich erstochen wurde. Er überzeugt Berlinger davon, dass sie dem Fall nachgehen müssen, um weitere Verzweiflungstaten zu verhindern. Die Spur führt schließlich in die Polizei.

Das ist der Plot von "Aus dem Dunkel" am Sonntagabend, Makatschs letztem "Tatort"-Einsatz in Mainz. Allzu rasch endete ihre Ermittlungstätigkeit nach nur fünf Folgen, findet die "Süddeutsche", DER STANDARD vermisst Tiefgang und die "Augsburger Allgemeine" hat sich vor allem gelangweilt. Wie sehen Sie den neuen "Tatort: Aus dem Dunkel?"

Heike Makatsch in ihrem letzten Fall als Mainzer "Tatort"-Hauptkommissarin Ellen Berlinger. ORF/ARD/SWR/Peter Porst

"Man hätte Berlinger gern näher kennengelernt"

Temporeich und spannend findet Claudia Fromme in der "Süddeutschen" die erste Hälfte des neuen "Tatort"-Krimis. Aber: "In der zweiten Hälfte ist der Täter bekannt, zu früh eigentlich, jetzt geht es darum, ihn zu überführen, die kranken Gründe hinter seinen Machtfantasien zu verstehen. Ellen Berlinger geht nach diesem Psychogramm, wie sie gekommen ist. Ohne großen Knall. Aber durchweg mit starkem Spiel. Man hätte sie gerne etwas näher kennengelernt."

Erfahrung mit Stalking: Andreas Döhler als Kommissar Thomas Engels. ORF/ARD/SWR/Peter Porst

"Langweiligster 'Tatort' des Jahres"

Daniel Wirsching sieht in der "Augsburger Allgemeinen" wenig Gutes in diesem "Tatort": Er hätte "Makatsch einen würdigeren Abschluss gegönnt. So wurde ihr 'Tatort' nicht nur 'aus finanziellen Gründen' eingestellt, die letzte Folge "Aus dem Dunkel" ist überdies die bislang langweiligste des Jahres überhaupt." Wirsching beschwert sich allerdings auch über die Tonqualität der Folge, der selbst Menschen mit gesundem Hörvermögen nur wenig verstehen lasse.

Allzu verdächtiger Verdächtiger: Daniel König (Matthias Lier, rechts) ist ins Visier von Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und ihren Kollegen geraten. Als sein Anwalt: Martin Plass. ORF/ARD/SWR/Peter Porst

"Ziemlich kaputtes Bild"

"Statt sich auf die Figuren und ihre möglichen Motive einzulassen oder auch filmisch zu vermitteln, was ein reales Stalkingopfer tun kann, um sich zu wehren, setzt dieser Streifen vor allem auf Action und Effekte", kritisiert Irene Brickner in ihrem TV-Tagebuch zum "Tatort" im STANDARD: "Einsame Frauen in Tiefgaragen und anderen Angsträumen, ein Hauptkommissar mit treuherzigem Blick, aber möglicherweise fragwürdigen Absichten, ein Verdächtiger, der so eindeutig gestört agiert, dass es fast nicht zu glauben ist: Wenn dieser Tatort eines vermittelt, so ist es ein ziemlich kaputtes Bild heterosexueller Verhältnisse zwischen Mann und Frau."

