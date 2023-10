Ferdinand Lacina (SPÖ) lastet der Regierung die hohe Inflation an, sie hätte in Preise eingreifen müssen. Die Abschaffung der kalten Progression sei eine Mogelpackung

Wifo und IHS haben ihre Wirtschaftsprognosen für Österreich gesenkt. Die Inflation bleibt mit rund 7,7 Prozent heuer und vier Prozent im nächsten Jahr über dem EU-Schnitt. Ex-Finanzminister Ferdinand Lacina (SPÖ) sieht die Schuld dafür bei der Regierung, die er ungewöhnlich scharf kritisiert.

"Wir können jetzt ohne weiteres darauf warten, bis der Finanzminister von einer Rechenanlage oder der KI ersetzt wird": Ferdinand Lacina Regine Hendrich

STANDARD: Woran liegt es, dass Österreich die Inflation nicht und nicht in den Griff bekommt?

Lacina: In erster Linie daran, dass die Regierung nicht versucht hat, in die Preisgestaltung einzugreifen, sondern nur versuchte, Einkommensverluste aufzufangen. Deswegen folgen auf steigende Energiepreise, auf die Primäreffekte also, etwa die Erhöhung der Miet- und aller anderen indexgebundenen Preise und Dienstleistungen als Sekundäreffekte. Das schlägt natürlich auf die Lohnverhandlungen durch.

STANDARD: Die Regierung hat nicht in Preise eingegriffen, stattdessen Zuschüsse etwa zu Energiepreisen und Boni ausgeschüttet. Ein Fehler?

Lacina: Das war sicher ein Fehler, denn das hat mit dazu beigetragen, dass sich die Inflation verhärtet hat. Denn damit hat man wieder Kaufkraft geschaffen, vor allem auch bei Beziehern höherer Einkommen. Sie haben die höheren Preise akzeptiert, während die niedrigen Einkommen voll von den hohen Preissteigerungen getroffen wurden. Das trug zur Verhärtung der Inflation bei, und das ist in anderen Ländern in diesem Ausmaß nicht passiert.

STANDARD: In welche Preise hätte die Regierung eingreifen sollen? Die für Lebensmittel und Mieten?

Lacina: Es geht durchaus auch um die Mietpreise. Kein Mensch kann erklären, warum die Mieten mit der allgemeinen Inflation steigen müssen. Eines der Probleme ist, dass wir viel zu viel indexiert haben, also automatisch ans gestiegene Preisniveau anpassen. Wenn alles automatisch über den Index geht, brauche ich mich gar nicht mehr um politische oder wirtschaftliche Zielsetzungen bemühen. Auf diesem falschen Weg sind wir noch immer, das geht bis hin zur Abschaffung der kalten Progression. Das alles ist eine Hilflosigkeitserklärung der Politik. Denn so begibt man sich aller Möglichkeiten, tatsächlich Wirtschaftspolitik machen zu können: Wir können jetzt ohne weiteres darauf warten, bis der Finanzminister von einer Rechenanlage ersetzt wird. Oder von der KI, aber da wäre wenigstens Intelligenz dabei.

STANDARD: Harte Worte. Die Regierung ist sehr stolz darauf, dass sie die kalte Progression abgeschafft hat …

Lacina: Die kalte Progression wird uns als Maßnahme verkauft, die die unteren Einkommen bevorzugt. Das ist aber doppelt falsch: Da werden die vergessen, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Lohnsteuer zahlen. Zum anderen wirkt sich die Entlastung unterer Einkommensstufen in unserem Steuersystem bis hinauf in die höchsten Stufen aus. Die Abschaffung der kalten Progression ist also eine Mogelpackung. In Wirklichkeit brauchen wir Lösungen, um die Steuer- und Sozialabgaben zu harmonisieren, womit man auch den Faktor Arbeit steuerlich entlasten könnte.

STANDARD: Wann genau hätte die Regierung eingreifen müssen?

Lacina: Ein oder zwei Monate nachdem absehbar war, was da mit der Covid-Krise und später dann noch einmal mit dem Ukrainekrieg auf uns zukommt – nämlich eine Abschwächung der Wirtschaftsleistung. Die hat man mit hohen Subventionen zwar aufgehalten – aber damit haben wir auch erreicht, dass der Fall danach noch tiefer ausfällt.

STANDARD: Warum kam es so weit?

Lacina: Man hat Entwicklungen einfach falsch eingeschätzt und beurteilt – und da ist auch die Wirtschaftsforschung nicht ganz freizusprechen. Es wäre schlicht vernünftig gewesen, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken.

STANDARD: Es gibt aber auch Experten, die davon abraten.

Lacina: Ich sehe es anders, es wäre alles sinnvoll gewesen, was den Preisindex gesenkt hätte, ob Mietpreis- oder Energiepreisdeckel oder anderes mehr. Mit dem höheren Preisindex werden wir jetzt längere Zeit leben müssen, während andere Länder, die preisdämpfende Maßnahmen gesetzt haben, einen Wettbewerbsvorteil haben.

STANDARD: Wir büßen also international an Konkurrenzfähigkeit ein?

Lacina: Ja, für den Standort Österreich ist es sicherlich ein Problem, wenn sich die Inflation verfestigt. Für den Tourismus etwa oder Produkte, deren Erzeugung besonders arbeitsintensiv ist.

STANDARD: Sie kritisieren die Regierung, aber für den Ukrainekrieg, durch den etwa die Energiekosten massiv gestiegen sind, kann sie doch nichts.

Lacina: Das stimmt, aber damit ist Einkommen und Wohlstand ins Ausland abgeflossen, ob nun nach Norwegen oder nach Russland. Man hätte auch da schneller reagieren und gegensteuern müssen.

STANDARD: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) meinte jüngst sinngemäß, für die Inflationsbekämpfung im Großen sei die EZB zuständig; möglicherweise habe die zu spät und zögerlich agiert. Ist die EZB, die die Zinsen seit Sommer 2022 zehnmal erhöht hat, schuld an unserer hohen Inflation?

Lacina: Die EZB hat zu spät mit ihren Zinserhöhungen auf die Entwicklungen reagiert, und jetzt tut sie es zweifellos überschießend. Aber ein Finanzminister kann doch Wirtschafts- und Stabilitätspolitik seines Landes nicht der EZB überlassen. Und was man schon dazusagen muss: Die Maßnahmen von Zentralbanken kommen immer zu spät, das ist systemimmanent. Und wenn sie Zinsschritte setzt, dann würgt sie damit einen beginnenden Aufschwung ab oder sie verzögert ihn.

STANDARD: Gerade beginnen die Lohnrunden, die Metaller haben 11,6 Prozent plus gefordert. Viel?

Lacina: Die Forderung der Metaller ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle. Es wird schwierig werden für die anderen Branchen, in denen wenig bezahlt wird, mit solchen Erhöhungen durchzukommen. Etwa in der Sozialwirtschaft, die ja schon 15 Prozent gefordert hat; ihre Kosten gehen ja direkt ins Budget. Einem Finanzminister muss schon klar sein, dass er sich mit einem Verzicht auf Preisstabilitätspolitik heute für morgen und übermorgen neue Probleme schafft.

STANDARD: Rächt sich bei alledem auch die Politik des "Koste es, was es wolle" in Zeiten der Pandemie?

Lacina: Es war schon vernünftig, sogenanntes Helikoptergeld abzuwerfen. Aber das Problem ist, dass ja nicht Einkommensverluste, sondern Umsatzverluste ausgeglichen wurden – und das ist ja eigentlich verrückt. Da ging es in hohem Maße um Klientelpolitik, und die hat die Cofag für die ÖVP betrieben.

STANDARD: Was sollte die Regierung in Ihren Augen jetzt tun?

Lacina: Bei den Mieten bessert sie ja schon nach. Aber bei der Preisgestaltung in der E- und Gaswirtschaft besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Da muss man sich auch überlegen, wie man das Verhältnis zwischen Politik und in öffentlichem Eigentum stehenden Unternehmen regeln will. Die Übergewinnsteuer, die da abgeführt wird, ist ja lächerlich. Wozu hält der Bund beim Verbund eine Beteiligung, wenn der dann von den Konsumentenschützern vom VKI geklagt werden muss wegen seiner Preisgestaltung? Und das gilt bei allen Energiegesellschaften – auch jenen, an denen die Länder beteiligt sind.

STANDARD: Kurz ein anderes Thema: Politik und Banken fordern die Aufhebung oder Aufweichung der KIM-Verordnung, in der die Regeln für die Aufnahme von Wohnimmokrediten fixiert sind. Sollen die gelockert werden?

Lacina: Nein. Diese Bonitätsregeln sind wirklich sinnvoll. (Renate Graber, 9.10.2023)