Ehemaliger Ringer arbeitete mit am Sturz des parteiintern in Ungnade gefallenen Kevin McCarthy. Dafür bekommt er nun die Unterstützung von Expräsident Donald Trump

Seit bald drei Jahren ist Donald Trump nicht mehr Präsident – doch sein Einfluss reicht immer noch weit in den US-Kongress hinein. Ihm treu ergebene Republikaner boxten vor wenigen Tagen die Absetzung des parteiintern in Ungnade gefallenen Speakers Kevin McCarthy durch.

Jim Jordan ist Favorit als nächster Sprecher des US-Repräsentantenhauses. REUTERS/JIM BOURG

Dass die Personalie unmittelbar vor der drohenden Budgetsperre im Kongress den Beschluss künftiger Hilfsgelder für die Ukraine gefährdet, war vielleicht kalkuliert. Dieser Umstand würde es aber auch unmöglich machen, zusätzliche Israel-Hilfen zu beschließen – nach dem Angriff der Hamas eine vor allem für das Trump-Lager mehr als heikle Angelegenheit.

Im Rennen um die Nachfolge McCarthys sind jedenfalls mehrere weit rechts stehende Republikaner, vor allem der 59-jährige Jim Jordan, der seit eineinhalb Jahrzehnten seinen Bundesstaat Ohio in Washington vertritt und dem rechtsextremen Freedom Caucus angehört.

An die Spitze der Chancenreichen für das protokollarisch dritthöchste Amt in den USA rückte Jordan, als Fox News berichtete, dass dieser von Trump persönlich unterstützt werde. Mit diesem Sanktus versehen kann Jordan auch auf die Unterstützung anderer zählen.

"Freedom Caucus"

Jordan studierte an einer evangelikalen Universität in Ohio Jus, praktizierte aber nie als Rechtsanwalt. 1995 zog er ins Regionalparlament von Ohio ein und übersiedelte 2007 nach Washington, wo er 2015 eines der Gründungsmitglieder des Freedom Caucus war.

Der früher als Ringer erfolgreiche Jurist geriet ab 2018 wiederholt in die Schlagzeilen, als ehemalige Sportler Jordan vorwarfen, dass er als Assistenztrainer von sexuellem Missbrauch durch den damaligen Mannschaftsarzt der Ohio State University gewusst und nicht gehandelt habe. Jordan dementierte das.

Mediale Aufmerksamkeit erlangte Jordan – der seine spätere Ehefrau schon im Alter von 14 Jahren kennenlernte und heute vier Kinder und zwei Enkelkinder hat – nach der US-Wahl vom November 2020: Er gehörte zu jenen Abgeordneten, die für die Anfechtung des Wahlsieges von Joe Biden stimmten. Trumps Anhänger stürmten in der Folge am 6. Jänner 2021 das Kapitol in Washington.

Nur wenige Tage vor seinem Amtsende verlieh Trump Jordan die Freiheitsmedaille – was als Vertrauensbeweis gewertet wurde. Ebenso wie jetzt die Fürsprache des Ex-Präsidenten für die Wahl zum neuen Speaker. (Gianluca Wallisch, 8.10.2023)