Nach zwei Partien ohne Sieg wieder ein Dreier für den LASK gegen Altach. APA/EXPA/UWE WINTER

Linz - Der LASK hat den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Drei Tage nach der 0:1-Europa-League-Niederlage in Toulouse schoss Robert Zulj (82.) die Linzer zuhause gegen Altach zu einem späten 1:0-(0:0)-Erfolg und dem ersten Sieg nach zwei Partien mit nur einem Punkt. Altach kassierte nach drei Spielen wieder eine Niederlage und rutschte auf Platz acht zurück.

LASK-Coach Thomas Sageder, der u.a. auf den gesperrten Mittelfeldwusler Sascha Horvath verzichten musste, brachte in der Mitteletappe erstmals von Beginn an Ebrima Darboe bzw. in der Offensive den bisher nur selten eingesetzten Thomas Goiginger. Altach, ohne den gesperrten Mittelfeldmann Mike Bähre, agierte im Vergleich zum 0:0 in Hartberg wieder mit Atdhe Nuhiu in der Spitze.

Altach eröffnete in Person von Jan Jurcec mit einem Volley an die Oberlatte (3.), der LASK benötige rund eine Viertelstunde, um gut in die Partie zu finden. Der eifrige Darboe mit einem Weitschuss klar über das Tor (10.) und einem Schuss aus 15 m, den Goalie Dejan Stojanovic parierte (16.), blieben bis dahin die einzigen Möglichkeiten der Hausherren, die sich gegen die gut postierte Altach-Defensive schwer taten. Schließlich brachte der in idealer Position lauernde Zulj den Ball nicht unter Kontrolle, im Anschluss setzte Marin Ljubicic das Leder aus spitzem Winkel klar über das Tor (22.).

Mutige Altacher

Just in dieser Phase verlor Andres Andrade in der Vorwärtsbewegung den Ball, Tobias Lawal wurde von Christian Gebauer zur Parade gezwungen (25.). Drei Minuten später hielt der Linzer Tormann mit einer tollen Aktion im Eins-gegen-Eins gegen Jurcec die Null. Vor der Pause prüfte Goiginger noch Stojanovic (31.), aufseiten Altachs machten sich Nuhiu mit einem Köpfler neben das Tor (34.) und Jurcec mit einem von Lawal gehaltenen Versuch (43.) bemerkbar.

Die Partie blieb auch nach Wiederbeginn flott. Der mit dem 0:0 zur Pause durchaus gut bediente LASK sorgte für erste Gefahr, Ljubicic konnte die scharfe Hereingabe von Florian Flecker aber nicht aufs Tor bringen (46.). Eine rund zehnminütige Drangperiode der Athletiker ebbte danach aber wieder ab, Lawal musste einen Stanglpass Jurcecs bändigen (56.) und drehte einen Weitschuss von Lukas Fadinger über das Tor (61.).

Lucky Punch

Der LASK antwortete mit einem gut angetragenen Zulj-Freistoß (70.) und hatte das Heft wieder in die Hand. Auch der zuletzt in Ungnade gefallene Mittelfeldmann Peter Michorl kam wieder zum Einsatz. Aus dem Spiel ergaben sich weiterhin aber keine echten Möglichkeiten. Gefährlicher wurde Altach, etwa als Nuhiu nach Konter im Fünfer den Ball nicht aufs Tor brachte (77.) oder Dominik Reiter den vermeintlichen Lucky-Punch an die Stange setzte (78.).

Die Defensivstrategie der Gäste sollte aber nicht aufgehen. Im Finish brachte der LASK mit Ibrahim Mustapha und Filip Stojkovic zwei frische Kräfte und belohnte sich für eine offensivere Ausrichtung mit dem Treffer. Goiginger bediente den auf elf Metern zentral postierten Zulj, der aus der Drehung einschoss. (APA, red, 8.10.2023)

Fußball-Bundesliga, 10. Runde:

LASK - SCR Altach 1:0 (0:0). Linz, Raiffeisen Arena, 9.800, SR Weinberger

Tor: 1:0 (82.) Zulj

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Talowjerow (81. Mustapha) - Flecker (71. Ba), Darboe (59. Michorl), Ljubic, Bello (81. Stojkovic) - Ljubicic (58. Kone), Zulj, Goiginger

Altach: Stojanovic - Fe. Strauss (85. Bischof), L. Gugganig, Koller - Ingolitsch, Fadinger, Jäger, Lukacevic - Gebauer (63. Reiter), Nuhiu, Jurcec (68. Abdijanovic)

Gelbe Karten: keine bzw. Gugganig, Strauss