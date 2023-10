19.40 REPORTAGE

Re: Not in Bergdörfern – Ehrenamtliche unterwegs in Südfrankreich Im Hinterland von Nizza, aber auch in vielen anderen ländlichen Gebieten Frankreichs kämpfen zahlreiche Dorfbewohner mit Inflation, Energiekrise und hohen Benzinpreisen. Um ihnen zu helfen, hat die französische Initiative Les Restos du Coeur einen Lebensmitteltransporter ins Leben gerufen. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Der Buchladen der Florence Green (The Bookshop, E/GB/D 2017, Isabel Coixet) Die junge Witwe Florence Green (Emily Mortimer) beschließt, in einer kleinen englischen Küstenstadt ein Buchgeschäft zu eröffnen, in Violet Gamart (Patricia Clarkson) hat sie eine reiche Widersacherin, im zurückgezogen lebenden Edmund Brundish (Bill Nighy) einen Verbündeten. In ihrer Adaption von Penelope Fitzgeralds Roman Die Buchhandlung erzählt Regisseurin Isabel Coixet von der Spießigkeit der britischen Provinz der 1950er-Jahre. Bis 22.00, Arte

Sorgt in der britischen Provinz für Aufruhr: Emily Mortimer in "Der Buchladen der Florence Green", Arte, 20.15 Uhr. Arte Lisbeth Salas

20.15 MARKETING-TRICKS

Themenmontag: Das Hokuspokus-Marketing Um die Frage, was hinter Weleda, Dr. Hauschka und Co steckt, geht es zum Auftakt eines Themenmontags. Danach beleuchtet um 21.05 eine Doku Die Tricks mit Marken und Luxus, gefolgt um 21.55 von Anthroposophie – gut oder gefährlich? Um 22.30 geht es dann um die Faszination Kosmetik – Schönheit um jeden Preis? Bis 23.20, ORF 3

22.00 MARTIAL ARTS

Die Bruce Lee-Story – "Be Water!" (USA 2020, Bao Nguyen) Die Doku zeichnet mit Interviews und Archivmaterial das Leben des legendären Schauspielers und Kampfkünstlers Bruce Lee nach – von Anfängen in San Francisco und Hongkong über die Zeit als Kung-Fu-Trainer in Seattle bis zum internationalen Durchbruch, der sich erst mit der Rückkehr nach Hongkong einstellte. Im Anschluss ist ab 23.40 mit Der Mann mit der Todeskralle von 1973 der letzte vollständig abgedrehte Film der Martial-Arts-Ikone zu sehen. Bis 23.40, Arte

22.30 SCI-FI-THRILLER

RoboCop (USA 1987, Paul Verhoeven) Paul Verhoevens (Basic Instinct) fulminante erste, von seinem typischen schwarzen Humor durchzogene US-Regiearbeit. Bis 0.40, Kabel eins

22.55 FAMILIENDRAMA

Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom (AUS/USA 2020, Glendyn Ivin) Ein verletzter Flötenvogel bringt der gelähmten Krankenschwester Sam (Naomi Watts) neuen Lebensmut. Auf Tatsachen beruhendes, gut gespieltes Feelgood-Movie. Bis 0.25, MDR

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag: Auf Tuchfühlung In knapp drei Monaten starten Bad Ischl und das Salzkammergut ins Kulturhauptstadt-Jahr 2024. Daniel Kehlmann widmet sich in seinem neuen Roman Lichtspiel der Regielegende G. W. Pabst, und Regisseurin Margarethe von Trotta ist anlässlich ihres neuen Films Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste im Studio zu Gast. Ab 23.55 ist Aus dem Archiv: Sunnyi Melles zu sehen. Sie ist anlässlich ihres 65. Geburtstags zu Gast im ORF-Radiokulturhaus. Bis 1.00, ORF 2

(Karl Gedlicka, 9.10.2023)