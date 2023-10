Der 23-Jährige bezwingt in Chicago die 42,195 Kilometer in einer Zeit von 2:00:35

Kelvin Kiptum setzt eine neue Bestmarke. IMAGO/ZUMA Wire

Chicago - Der Kenianer Kelvin Kiptum hat am Sonntag in Chicago den Marathon-Weltrekord zertrümmert. Der 23-Jährige siegte in 2:00:35 Stunden und verbesserte die Bestmarke seines Landmannes Eliud Kipchoge um mehr als eine halbe Minute.

Damit sind binnen 14 Tagen beide Marathon-Weltrekorde deutlich unterboten worden. Am 24. September war in Berlin die Äthiopierin Tigist Assefa in 2:11:53 Stunden mehr als zwei Minuten unter den vorherigen Marke von Brigid Kosgei aus Kenia (2:14:04) geblieben.

Das Frauen-Rennen in Chicago gewann die Niederländerin Sifan Hassan. Ihre 2:13:44 Stunden bedeutete Europarekord und die zweitbeste Zeit der Geschichte. (APA, sid, 8.10.2023)