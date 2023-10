Ob sich das bis Freitag fürs EM-Qualispiel gegen Belgien ausgeht für Marcel Sabitzer und David Alaba? REUTERS

Wien - Die Sorgenkinder von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick sind am Wochenende allesamt nicht zum Einsatz gekommen. Nach David Alaba, Marcel Sabitzer und Stefan Posch stand auch Michael Gregoritsch am Sonntag im Ligaspiel seines Clubs SC Freiburg bei Bayern München nicht im Aufgebot. Welche Akteure aus dem verletzten Quartett vor dem EM-Quali-Schlager am Freitag in Wien gegen Belgien tatsächlich beim Nationalteam einrücken, wollte der ÖFB erst am Montag verkünden.

Rangnick hatte vor einer Woche vorsorglich einen 28-Mann-Kader nominiert, um auf möglichst viele Eventualitäten vorbereitet zu sein. Bei Real-Madrid-Star Alaba und Bologna-Verteidiger Posch deuten die Vorzeichen eher nicht auf einen Einsatz in den Duellen mit Belgien und drei Tage später in Aserbaidschan hin.

Alaba hatte sich am 27. September eine Adduktorenverletzung zugezogen. Sein Clubtrainer Carlo Ancelotti bezeichnete sie zwar als "nicht gravierend", Alaba hat seither aber alle drei Partien von Real verpasst und vor dem Duell am Samstag mit Osasuna (4:0) auch nicht mit der Mannschaft trainiert. Ob der ÖFB-Kapitän überhaupt nach Wien zum Team kommt, war am Sonntag noch nicht gesichert. Der ÖFB befand sich noch mit seinem Club im Austausch.

ÖFB-Lazarett

Etwas größer scheinen die Chancen bei Sabitzer und Gregoritsch. Sabitzer hat bei Borussia Dortmund nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht voll trainiert, soll laut Clubangaben aber in den nächsten Tagen ins Mannschaftstraining einsteigen können. Freiburg-Stürmer Gregoritsch plagen seit Wochen Wadenprobleme. Auch ein Einsatz gegen die Bayern kam für den 29-Jährigen - mit vier Treffern in fünf Partien bester ÖFB-Torschütze der laufenden EM-Qualifikation - noch zu früh.

Definitiv nicht zur Verfügung stehen Rekordnationalspieler Marko Arnautovic von Inter Mailand wegen einer gröberen Muskelverletzung sowie die Mainz-Legionäre Phillipp Mwene (Knie) und Karim Onisiwo (Hüftbeuger). Posch hatte sich vor zwei Wochen eine Muskelverletzung am Oberschenkel zugezogen. Laut italienischen Medien will Bologna-Trainer Thiago Motta die Länderspielpause nutzen, um den Rechtsverteidiger wieder fit zu bekommen. (APA, red, 8.10.2023)