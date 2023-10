Auch in Graz wurde ein neuer Marathonrekord bejubelt. IMAGO/Andreas Gora

Salzburg/Graz - Der Kenianer Dickson Kiptoo hat am Sonntag den Graz-Marathon im neuen Streckenrekord von 2:08:28 Stunden vor zwei Landsleuten gewonnen. Bei den Frauen ging der Sieg an die Österreicherin Barbara Bischof in 2:56:44. In Salzburg setzte sich Peter Herzog bei den österreichischen Meisterschaften im 10-km-Straßenlauf durch (29:29 Min.), zum vierten Mal heimische Meisterin über diese Distanz wurde Julia Mayer (33:19). (APA, 8.10.2023)