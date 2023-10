Jürgen Klopp muss es zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. AFP/GLYN KIRK

Brighton - Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den zweiten Punkteverlust in Folge hinnehmen müssen. Eine Woche nach dem 1:2 bei Tottenham kam das Team von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag in Brighton nicht über ein 2:2 hinaus. Der Rückstand auf den vorübergehenden Leader Tottenham beträgt drei Punkte. Liverpool drehte die Partie zwischenzeitlich durch einen Doppelpack von Mohamed Salah (40., 45.+1/Elfer), Brighton gelang durch Lewis Dunk aber noch der Ausgleich (78.).

Wolverhampton erreichte zu Hause gegen den Tabellenfünften Aston Villa ein 1:1. Der von Teamchef Ralf Rangnick in die ÖFB-Auswahl zurückgeholte Stoßstürmer Sasa Kalajdzic wurde in der 76. Minute eingewechselt. Für den 26-Jährigen war es sein längster Ligaeinsatz seit seinem im Vorjahr erlittenen Kreuzbandriss - und sein erster seit Anfang September. Die "Wolves" liegen mit acht Punkten aus acht Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. (APA, 8.10.2023)