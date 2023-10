Die Verherrlichung des Hamas-Angriffs in sozialen Medien arabischer und islamisch geprägter Länder trägt grausame Früchte: Im ägyptischen Alexandria schoss am Sonntag ein Polizist in eine israelische Touristengruppe. Er tötete nicht nur zwei Israelis, sondern auch einen Landsmann. Die einst multikulturelle Stadt am Mittelmeer ist auch deshalb ein beliebtes Ziel israelischer Besucher und Besucherinnen, weil es dort eine große jüdische Gemeinde gab.

In arabischen und islamisch geprägten Staaten - hier in Tunesien - demonstrierten nach dem Angriff auf Israel Sympathisanten und Sympathisantinnen der Hamas. Es waren bei weitem nicht nur Islamisten. IMAGO/Hasan Mrad

An Ägypten, das bereits 1979 mit Israel Frieden schloss, wandte sich die israelische Regierung am Sonntag mit der Bitte, sich für die Sicherheit und Freilassung israelischer Geiseln in den Händen der Hamas einzusetzen. Kairo ist traditioneller Vermittler mit und unter den zerstrittenen Palästinensern und redet auch mit der Hamas, die historisch der palästinensische Zweig der verbotenen ägyptischen Muslimbruderschaft ist. Die Stellungnahme des ägyptischen Außenministeriums zum Hamas-Überfall klang eher äquidistant und unverbindlich: der übliche Aufruf zur Zurückhaltung, ohne eine Kriegspartei zu nennen.

Die öffentliche Meinung

Die Regierung in Kairo fährt, so wie andere in der Region, einen prekären Kurs zwischen dem politisch Offensichtlichen – dass Israel völkerrechtswidrig kriegerisch attackiert wird – und der Beschwichtigung der vorherrschenden öffentlichen Meinung. In Ägypten wurde, losgelöst von den historischen Fakten, am 6. Oktober der "Sieg" im Oktoberkrieg von 1973 – in Israel und international Jom-Kippur-Krieg genannt – gefeiert. Für den Terrorüberfall aus dem Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober, mit seinen spezifisch gegen Zivilisten und Zivilistinnen gerichteten Gewaltverbrechen, kam in arabischen sozialen Medien prompt der Name "Oktoberkrieg II" auf.

Vergleichbar ist vielleicht der "Shock and Awe"-Moment, der beiden Kriegsanfängen innewohnte. Die Ägypter, die vor 50 Jahren trotz späterer Niederlage im Krieg durch ihre Anfangsgewinne immerhin strategische Verhandlungsvorteile herausschlagen konnten, sind indes heute nur Zuseher. Wenn sie etwas gewusst hätten, hätten sie die Information wohl Israel zukommen lassen, schon aus Eigeninteresse. Eine Destabilisierung der Region kann man nicht brauchen.

Für Präsident Abdelfattah al-Sisi waren die Ereignisse ein Anlass, sich am Samstag in das neue "Strategische Krisenmanagement-Zentrum" in seiner neuen Monsterhauptstadt zu begeben: frische Bilder für den Präsidentschaftswahlkampf. Den Wahlsieg im Dezember hat er zwar in der Tasche, aber der durch die schwere Wirtschaftskrise angeknacksten Popularität täte es auch nicht gut, würde er die Attacke auf Israel klar verurteilen.

"Zurückhaltung"

So geht es fast durch die Bank: Von beinahe überall in der Region, etwa auch aus der wichtigen Türkei, kommen Aufforderungen zur Zurückhaltung und zur Einstellung von Angriffen auf Zivilisten, "wo immer sie sind", so Marokko, der Friedenspartner Israels in den Abraham-Abkommen. Aber auch dort preist die Muslimbruderpartei PJD die Hamas offen für ihren "heroischen Akt": "eine natürliche und legitime Reaktion auf tägliche Übergriffe".

Kein Wort der Kritik an der Hamas äußert auch Mahmud Abbas, der in die politische Bedeutungslosigkeit versunkene Palästinenserpräsident, der die Kontrolle über das Westjordanland längst verloren hat. "Das palästinensische Volk hat das Recht, sich gegen den Terror von Siedlern und die Besatzungstruppen zu verteidigen." Nur dass eben im Gazastreifen, von wo der Angriff kam, weder israelische Truppen noch Siedler sind, seit 2005.

"Tod Israel" aus Teheran

Gänzliche Zustimmung zur Attacke kam aus dem Iran, inklusive "Tod Israel"-Gesängen aus dem Parlament in Teheran. Der Iran steht nicht nur hinter der Bewaffnung von Hamas und Islamischem Jihad im Gazastreifen, sondern auch der libanesischen schiitischen Hisbollah, die im Syrienkrieg massiv aufgerüstet wurde. Die Hisbollah erklärte, sie sei "in ständigem Kontakt mit der Führung des palästinensischen Widerstands". Die Terrororganisation beschoss den Norden Israels, die israelische Armee reagierte sofort. Eine zweite Front droht.

Mit besonderem Interesse blickt man nach Saudi-Arabien: Der israelisch-saudische Normalisierungskurs könnte einer der Beweggründe für das Handeln der Hamas gewesen sein, die damit demonstrierte, dass Frieden in der Region ohne die Palästinenser – beziehungsweise ohne Hamas – nicht möglich sei. In Riad schien fast eine Art Schockstarre zu herrschen. Mehr als der Ruf nach Zurückhaltung und einer Waffenruhe fiel aber auch dem ersten Partner Israels in den Abraham-Abkommen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht ein. Die öffentliche Meinung ist in diesen Staaten jedoch besser kontrolliert. (Gudrun Harrer, 8.10.2023)