Ein Ensemble stellt sich in Innsbruck vor: Intensiv und poetisch durch alle vier Jahreszeiten, die einander immer mehr zu gleichen scheinen. Birgit Gufler

Hitzewellen und Flutkatastrophen, Waldbrände, zerstörte Ernten, evakuierte Urlauber, ein viel zu warmer Herbst, der auf einen Sommer der Extreme folgt: Die Auswirkungen der Klimaerwärmung sind längst spürbar, wir werden uns noch warm anziehen müssen. Oder eben nicht.

Die Sandalen-Dichte im Publikum ist für Anfang Oktober bemerkenswert hoch. Angesichts der Flut an schlechten Nachrichten wünschen sich dennoch so manche einen Sommer, Frühling, Herbst und Winter wie damals zurück. Oder wie in Antonio Vivaldis Die vier Jahreszeiten.

Tonmalerische Stürme

Doch nicht einmal der populäre Klassik-Gassenhauer taugt mehr so recht zur Weltflucht, denn längst wird auch er von diversen Orchestern im Spiegel des Klimawandels bearbeitet. Da brauen sich die tonmalerischen Stürme dann bedrohlicher zusammen, während die Zahl der tirilierenden Vogelstimmen dramatisch sinkt.

Marcel Leemanns am Samstag am Tiroler Landestheater uraufgeführtes Tanzstück Die vier Jahreszeiten basiert auf der neoklassischen Rekomposition von Max Richter, die reichlich repetitive Patterns für den Tanz am Rande des Abgrunds bietet. Unter einer blutroten Sonne macht sich alsbald auch körperliche Ermattung breit, die Welt wird unwirtlicher, alle drängen in die letzten lebenswerten Refugien, doch viel zu wenige haben darin Platz.

Die bunten Vögel

Dass es auch die Zugvögel nicht mehr in den Süden zieht, lässt sich immerhin als gute Nachricht verkaufen: Denn als bunte Vögel stellen die neuen Leiter der Sparte Tanz, Choreograf Leemann und Dramaturg Stefan Späti, ihr Ensemble vor, das fast zur Gänze aus Neubesetzungen besteht. Einige fliegen frisch aus dem Ei geschlüpft aus dem Orchestergraben auf, mausern sich auf der von Vincent Mesnaritsch spärlich-elegant eingerichteten Bühne nicht nur des Frühlings wegen zu Paradiesvögeln (Kostüme: Aleksandra Kica).

Die Ablöse des bisherigen Tanzchefs Enrique Gasa-Valga hatte in Teilen des Publikums für Unmut gesorgt, Leemann und Späti sind wohl auch deshalb sichtlich um den Eindruck einer freundlichen Übernahme bemüht. Sie bauen dabei auf prominente Unterstützung: ZiB 2-Moderator Armin Wolf darf als gebürtiger Innsbrucker durchaus auf Sympathiepunkte hoffen.

Brennendes Griechenland

Als sei er aus dem Nachrichtenstudio zugeschaltet, verliest Wolf, auf eine mondförmige Scheibe projiziert, im Lauf der Jahreszeiten nicht nur Wetterberichte, sondern auch Nachrichten aus dem brennenden Griechenland und Poetisches von Mayröcker bis Grillparzer. Das wirkt mitunter einigermaßen kurios, aber auch immer wieder entwaffnend ironisch oder gar beklemmend. Auch das Populäre kann politisch sein.

So kann man Leemanns Landestheater-Debüt auch als programmatische Ansage verstehen. Die Intensität, mit der sich das Ensemble durch die Klimakrise tanzt, ebenfalls. Diese Zugvögel dürfen sich getrost in Innsbruck einnisten. (Ivona Jelcic,8.10.2023)