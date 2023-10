Luxemburg – Die in Luxemburg regierende Dreierkoalition aus Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen hat bei der Parlamentswahl am Sonntag ihre Mehrheit verloren. Grund sind herbe Verluste der Grünen. Nach dem vorläufigen Endergebnis kam das Bündnis unter Führung des liberalen Premierministers Xavier Bettel auf 29 Mandate – zwei Sitze zu wenig, um die Koalition fortsetzen zu können. Die oppositionelle Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) ist nun mit 21 Sitzen stärkste Partei.

CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden sagte: "Die Luxemburger haben der CSV einen klaren Auftrag gegeben, die nächste Regierung zu bilden." Sein Ziel sei, eine starke Mehrheit im nächsten Parlament zu bilden, "die auch thematisch zueinanderpasst". Diese Aufgabe werde er in den nächsten Stunden angehen. Der heute 60-jährige Frieden hatte zwischen 1998 und 2013 in den Regierungen seines Parteikollegen Jean-Claude Juncker verschiedene Ministerämter inne.

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat die Mehrheit mit seiner Koalition verloren. REUTERS/JUAN MEDINA

Laut Wahlleitung verloren die Grünen im Vergleich zur Wahl 2018 fünf Sitze und kamen nur noch auf vier. Bettels Liberale (Demokratische Partei, DP) erzielten 14 Mandate (plus zwei), die Sozialdemokraten elf (plus eins). Die CSV blieb mit 21 Mandaten stabil. Zulegen konnte die rechtsgerichtete ADR mit fünf Mandaten (plus eins). Nach dem Wahlergebnis gilt nun ein Bündnis der CSV mit der zweitstärksten Partei, den Liberalen, als wahrscheinlich. Premierminister Bettel führte die Dreierkoalition seit Ende 2013 an.

Rund 284.000 Wahlberechtigte waren in Luxemburg am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Im zweitkleinsten EU-Land mit rund 660.000 Einwohnern besteht Wahlpflicht. Das komplizierte Wahlsystem erlaubt nicht nur die Wahl von Parteilisten, sondern auch die Stimmvergabe an einzelne Politiker unterschiedlicher Parteien. Daher dauerte die Auszählung der Stimmen bis in den späten Abend. (APA, red, 9.10.2023)