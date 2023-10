Die Gewalt schürt die Unsicherheiten an den internationalen Börsen. APA/dpa/Frank Rumpenhorst

Die Gewalt im Nahen Osten wirkt sich auf die internationalen Börsen und die Kurse aus und schürt Unsicherheit an den Weltmärkten. Der isrealische Börsenindex TA-35 gab zeitweise um bis zu sieben Prozent nach, jener in Ägypten um bis zu fünf Prozent. Auch die Indizes in Saudiarabien, Katar und in Kuwait gaben nach.

Am Montag haben die Sorgen über eine mögliche Unterbrechung der Erdöl-Lieferungen aus dem Iran den Preis für Rohöl der Sorte Brent im Handel in Asien um 4,18 Dollar auf 88,76 Dollar pro Barrel steigen lassen. Eine ähnliche Preiserhöhung gab es bei der Sorte US-Crude. "Angesichts der Knappheit, mit der sich die physischen Ölmärkte bereits im vierten Quartal 2023 konfrontiert sehen, könnte eine sofortige Reduzierung der iranischen Ölexporte den Brent-Future kurzfristig auf über 100 Dollar pro Barrel treiben", schrieben Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA). Der Iran begrüßte als Verbündeter begrüßt Anschläge der radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas in Israel, seine Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN) betonte jedoch, dass die Regierung in Teheran nicht in die Aktionen der Hamas verwickelt sei. Experten befürchten, dass eine Erhöhung der Ölpreise die Inflation in Öl-importierenden Ländern weiter ansteigen lassen werde.

Dollar verliert an Wert

"Es besteht die Gefahr, dass höhere Ölpreise, fallende Aktienkurse und steigende Volatilität den Dollar und den Yen stützen und die Risikowährungen untergraben", schrieben die CBA-Analysten weiter.

Die Börse in Shanghai gab am Montag um 0,7 Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen hat 0,6 Prozent verloren. In Japan und Südkorea bleiben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen, die Börse in Hongkong pausierte wegen der Ausläufer des jüngsten Taifuns.

Der Dollar hat im asiatischen Devisenhandel um 0,1 Prozent auf 149,15 japanische Yen verloren, gleich viel gab er im Verhältnis zur chinesischen Währung Yuan nach. Auch der Euro ist gesunken, er verlor gegenüber dem Dollar 0,3 Prozent und notierte bei 1,0553 Dollar. Auch das britische Pfund verlor 0,3 Prozent gegenüber der US-Währung. (Reuters, red, 9.10.2023)