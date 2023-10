Wien – Privatjet, Limousine und Co machen in Zeiten von Klimakrise und Flugscham keinen schlanken Fuß. Die sechsteilige Serie "Green Explorers" nimmt sich bei Canal+ des Themas an und schickt Promis per Kanu, Fahrrad und Zug auf Reisen. Garniert sind die Trips mit Tipps für ein nachhaltiges Leben. Die halbstündigen Episoden sind ab Mittwoch bei Canal+ First und in der Canal+-App abrufbar.

"Das Reisen gehört zum Menschsein dazu", sinniert Matthias Strolz zu Beginn und stellt fest: "Wir müssen das Reisen neu erfinden. Es muss grüner werden." Der Ex-Politiker, Unternehmer und Musiker gibt damit den Ton vor und wird sogleich von Wien nach Marken, auf eine Halbinsel in den Niederlanden, geschickt, um zu demonstrieren, wie diese Neuerfindung aussehen könnte. Bei Strolz – so weit abzusehen – jedenfalls recht entspannt. Den Großteil verbringt er im Zug und macht dabei gehörig Meter. Auch hat er Zeit für einen kurzen Halt in Bonn – ein "netter Quickie", so Strolz –, lernt ein nachhaltiges Hotel und köstliche vegetarische Küche kennen.

"Green Explorers" Angelika Niedetzky und ihr Verlobter. Foto: Canal+

Wildschwein und Brunftschrei

Stressiger läuft es für Kabarettistin und Schauspielerin Angelika Niedetzky, die sich mit ihrem Verlobten wie auch Hund Maja nach Lanckorona in Polen durchschlagen muss. Zunächst wird kräftig in der Donau gepaddelt, bevor nicht nur ein, sondern im Verlauf der Reise gleich mehrere Züge verpasst werden. Da bleibt dann selbst Niedetzky das Lachen im Hals stecken. Wenn Hund Maja ein Wildschwein kennenlernt und ihr Verlobter per Brunftschrei einen Hirsch aufschreckt, ist aber alles wieder ganz entspannt.

Für einen Trip an die südfranzösische Küste werden Schauspielerin Valerie Huber und "Germany's Next Topmodel"-Siegerin Lou-Anne zusammengespannt. Ö3-Moderator Philipp Hansa und Popsänger Julian Le Play zieht es dagegen bei Wind und Wetter quer durch Österreich ins Defereggental. Um die unterhaltsamen Promi-Reisen auch informativ zu gestalten, werden immer wieder Vergleiche der gewählten Reisemethode zu anderen, klimaschädlicheren Varianten gezogen. So lernt man etwa, dass eine Kanufahrt von Tulln nach Wien vier Kilogramm CO2 gegenüber einer Autofahrt einspart – und die Armmuskulatur hat man so auch gleich trainiert.

Unterwegs abseits der Highspeedroute

Große Lerneffekte sollte man sich aber nicht erwarten. Viele der Infos wie auch Tipps – keinen Müll beim Campen hinterlassen, auf Einwegbecher verzichten – sind dann doch nur für Umweltanfänger Neuland. "Green Explorers: Große Reisen, kleiner Fußabdruck" öffnet viel mehr die Augen dafür, was abseits der Highspeedroute zu finden ist, und zeigt, wo in Europa klimafreundliches Reisen schon gut funktioniert und wo es dann doch noch hakt. Ein netter Mix aus Reiseinspiration und Comedy. (APA, 9.10.2023)