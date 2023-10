Deutschland Sieg für Unions-Regierungschefs und Debakel für SPD bei Landtagswahlen

In Bayern kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern an, in Hessen geht Boris Rhein mit der CDU deutlich gestärkt in die Koalitionsverhandlungen. Die SPD erlebt in beiden Bundesländern ein Debakel