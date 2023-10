Die internationale Immobilienmesse in München sah wieder rund 40.000 Besucherinnen und Besucher. Vielerorts wurde versucht, Optimismus zu versprühen

Mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher zählte die Expo Real, die internationale Immobilienmesse in München, die am vergangenen Freitag zu Ende ging. Das Treiben in den sieben Hallen der Messe München wirkte geschäftig wie eh und je, vielerorts wurde versucht, Optimismus zu versprühen – aber natürlich war die aktuelle Situation auf den Immobilienmärkten, die vom raschen Anstieg der Zinsen schwer beeinträchtigt sind, das Gesprächsthema Nummer eins.

In den Hallen der Messe München war wieder viel los. Messe München

Nach wie vor sind zahlreiche Projekte zwar geplant, aber nicht in Bau zu bringen – weil es sich für Entwickler und Investoren noch nicht lohnt. Die Bau- und Finanzierungskosten sind oft noch zu hoch, und es gibt nach der Fertigstellung kaum Abnehmer für die Objekte. Das sei eine "ambivalente Situation", sagte Michael Ehlmaier, geschäftsführender Gesellschafter von EHL Immobilien. Denn es gebe durchaus in einigen Segmenten, darunter insbesondere im Wohnbau, großen Bedarf an neuen Flächen.

Geld kostet was – eine neue Erfahrung

Als Entwickler im Bürosegment brauche man nun wieder eine gewisse Vorvermietungsquote, um ein Projekt starten zu können, sagte ein anderer österreichischer Immobilienprofi dem STANDARD. Das war man lange Zeit nicht gewohnt, ebenso wie natürlich die hohen Zinsen an sich. "Viele junge Leute in der Immobilienbranche machen gerade erstmals die Erfahrung, dass Geld auch was kosten kann."

Die ausgestellten Projekte und Masterpläne riefen durchaus Interesse hervor. Messe München

Derzeit wisse niemand, ob der "Zinsgipfel" schon erreicht ist oder ob noch weitere Zinsanhebungen drohen, sagte Franz Pöltl, geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting. "Für die institutionellen Immobilieninvestoren ist das das alles beherrschende Thema." Solange diese Ungewissheit bestehe, "werden Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern weiterhin auseinanderklaffen, und dementsprechend kommt es nur zu wenigen Transaktionen". In Österreich und Deutschland brachen sie laut CBRE so wie fast überall in Europa im ersten Halbjahr 2023 um rund die Hälfte ein.

"Positiv ist, dass die Banken bei bestehenden Engagements durchwegs sehr kooperativ sind und mit ihren Kunden Wege suchen, um diese durch die aktuell zum Teil sehr schwierige Zeit zu begleiten und Finanzierungen zu restrukturieren", bemerkte Pöltl. "Das ist auch ein Mitgrund dafür, dass es bisher kaum zu den von vielen befürchteten Notverkäufen gekommen ist."

Gefeiert wurde in den Messehallen natürlich auch wieder, Corona ist ja vorbei. Messe München

Für den international tätigen Wiener Makler Markus Arnold gibt es nach zahlreichen Gesprächen, die er an seinem Stand geführt habe, "Anlass zu vorsichtigem Optimismus". Bedingt durch die aktuellen Herausforderungen würden Objekte zwar weiterhin deutlich länger und genauer geprüft, vor allem am deutschen Investmentmarkt sei die Stimmung noch sehr verhalten. Doch in südeuropäischen Ländern sei die Stimmung deutlich besser.

Und es sind bereits wieder antizyklisch agierende Investoren auf dem Markt. "Der Run auf handverlesene Top-Liegenschaften hat bereits begonnen", berichtete Arnold. Im besonderen Fokus würden dabei Wohnimmobilien, solide Gewerbeimmobilien sowie attraktive Hotelinvestments stehen.

Ein Podium diskutierte zum Thema ESG. Messe München

ESG als wichtiges Thema

Die Expo Real wird oft als "Arbeitsmesse" der Branche bezeichnet, auf der auch der Gedanken- und Informationsaustausch nicht zu kurz kommt. Mehrere Panels im Konferenzprogramm beschäftigten sich mit dem Thema ESG bzw. EU-Taxonomie, das unweigerlich auf die Branche zukommt. Für Ehlmaier zählen die "wirtschaftlichen Belastungen, die aus der Umsetzung der EU-Taxonomie bzw. der bevorstehenden Dekarbonisierung resultieren", mit zur "für die Branche nur schwer zu verdauenden Gemengelage" aus hohen Bau- und Finanzierungskosten.

Die deutsche Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wird von Messe-Chef Collin Davis begrüßt. Messe München

Hohen politischen Besuch gab es auch wieder: Die deutsche Bauministerin Klara Geywitz (SPD) stattete der Messe einen Besuch ab. Zu diskutieren gab es auch mit ihr viel: Deutschland fehlen laut einigen Studien bis zu 700.000 Wohnungen. Geywitz hatte kurz vor der Messe ein 14-Punkte-Programm vorgestellt, mit dem der Wohnbau in Deutschland angekurbelt werden soll. Darin enthalten sind beispielsweise 480 Millionen Euro, um nicht genutzte Büro- und Ladenflächen in Wohnungen umzubauen. So könnten bis zu 235.000 Wohnungen entstehen, hieß es.

Aus Österreich war Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler nach München gekommen. Sie nahm an zwei Podiumsdiskussionen teil, in denen es unter anderem um die ökologischen Herausforderungen des Tourismus ging. Ansonsten waren Österreicherinnen und Österreicher vor allem auf den beiden Gemeinschaftsständen "Austria" und "Europa Mitte" zu finden – dort war im Wesentlichen "Business as usual" zu erleben. (Martin Putschögl, 9.10.2023)