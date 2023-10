Das Bad in Neusiedl am See ist seit 2020 gesperrt. Die Decken sind morsch, es herrscht Einsturzgefahr. Imago

Die Regeln für die Wasserrutsche kennt jedes Kind: den Blick nach vorne richten. Abstand einhalten. Den Auslauf sofort verlassen. Ganz wichtig: nicht seitlich und von unten einsteigen! Ein paar Rowdys war die letzte Regel egal. In Neusiedl am See kletterten sie im April 2021 die Rutsche hinauf und brachen in das geschlossene Hallenbad ein. Das Bad ist bis heute baufällig und gesperrt. Das soll sich ändern.

Seit drei Jahren bekommen Kinder, die im Seewinkel östlich des Neusiedler Sees in die Schule gehen, keinen Schwimmunterricht. Zwar gibt es eine Therme in Frauenkirchen, der wohlhabende Weinbauer in Andau hat sich eine Wellnessoase gebaut, aber einen Ort, an dem man schwimmen lernt, fehlt. Das Neusiedler Hallenbad soll nun saniert werden. Die morsche Decke droht einzustürzen, die Technik spielt nicht mehr mit. Zum Schwimmunterricht müsste man um den See fahren bis nach Eisenstadt — und dort staut es sich inzwischen.

"Die Nichtschwimmer werden immer älter", sagt Julia Gettinger. Sie engagiert sich im Verein Schwimmunion Neusiedl, der seit drei Jahren quasi ein Notprogramm fährt. Auf der Homepage bekommt man einen Eindruck vom Vereinsleben. "Wasserflöhe" heißt der Kurs für Babys, "Frösche" jener für Vier- bis Neunjährige, und Volksschulkinder kommen in die Gruppe "Delfine". Doch bei jeder Einheit der Vermerk: "Derzeit kein Kursbetrieb!"

Den Eltern bleiben Privatstunden

Kindern das Schwimmen nicht beizubringen kann fatale Folgen haben. Bei Kindern bis 14 Jahre zählt laut Sozialministerium das Ertrinken zu den häufigsten Todesursachen. Das Land Burgenland will dem entgegenwirken. Beim Projekt "Jedes Kind soll schwimmen lernen" übernimmt das Land Kosten für Schwimmkurse sowie für die Anfahrt, Kinder werden mit Bussen ins Bad gebracht. Doch die Seewinkler Schulen würden leer ausgehen, sagt Gettinger. Das Angebot gilt aktuell nicht für den Nordosten des Bundeslands.

Dort müssen Eltern Eigeninitiative zeigen, um ihren Kindern Schwimmen beizubringen. Der Eintritt in der Therme in Frauenkirchen ist zu teuer, das Becken im Tauchverein in Neusiedl unpraktisch für sicheres Kindertraining. Jene, die es sich leisten können, nehmen Privatstunden mit Trainern der Schwimmunion – im hauseigenen Pool. Immerhin: Im Sommer hält der Verein in Niederösterreich, im Parkbad Bruck an der Leitha, eine Handvoll Kurse ab.

Neusiedl am See liegt, nun ja, am Neusiedler See. Kann man Kindern nicht im See das Schwimmen beibringen? "Das Wasser ist trüb, uns fehlen abgetrennte Bereiche. Im Schlamm können die Kinder nicht sicher stehen. Wir haben es probiert, aber der See eignet sich nicht", sagt Gettinger.

Weil das Bad geschlossen ist, staut es sich an den Schulen. Den Klassen fehlt eine Sportstätte, statt Hallenbad müssen sie in den Turnsaal. Die Erstellung der Stundenpläne wird komplizierter. Stau herrscht auch in Eisenstadt. Bis zu 1000 Leute im Jahr besuchten Kurse der Schwimmunion Neusiedl, manche von ihnen pendeln zum Training nun in die Landeshauptstadt. Darunter auch etwa 30 Spitzensportler.

Das Hallenbad von Neusiedl am See. Gemeindeamt Neusiedl am See

Hotel soll Bad rentabel machen

Aus dem Büro des Eisenstädter Bürgermeisters Thomas Steiner (ÖVP) heißt es zum STANDARD: "Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen." Das Sportbad in Eisenstadt reserviert tagsüber Bahnen für Schulen, abends trainieren Vereine. Über ein Online-Buchungssystem können Schulen Slots für Unterrichtseinheiten reservieren, Anfragen kommen auch aus dem Bezirk Neusiedl. "Es kommt zu Wartezeiten, die reservierten Zeiten können vielleicht ungünstig sein, aber wir haben alle untergebracht. Mit einem zusätzlichen Bad würden wir uns leichter tun", heißt es.

Vor zwei Jahren entwickelte die Gemeinde Eisenstadt ein Konzept für einen Anbau mit einem zusätzlichen 50-Meter-Becken. Das Projekt scheiterte an einer finanziellen Beteiligung des Landes. "Es wäre ein Meilenstein im Schwimmsport gewesen", sagt Steiners Sprecherin. Die Sanierung des Hallenbads in Neusiedl sei ein gutes Zeichen: "Wir brauchen alle Standorte."

Wie sieht der Plan zur Sanierung in Neusiedl konkret aus? Details wollte das Büro der Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) dem STANDARD nicht preisgeben. Ein Mitglied des Neusiedler Gemeinderats sagte, das Land Burgenland würde die Kosten der Sanierung tragen und in Zukunft auch den Betrieb über eine GmbH leiten. Angrenzend wird ein Hotel gebaut. Dadurch soll sich der Betrieb rechnen. Weil das Haus thermisch saniert wird, sollen die Betriebskosten sinken. "Das Bad kostet, klar", sagt Gettinger. "Ein Hallenbad ist nirgendwo in Österreich kostendeckend. Aber es ist eine Frage der Priorisierung. Wie wichtig ist Österreich der Schwimmsport?"

Wenn Rowdys in das Neusiedler Hallenbad einbrechen, begeben sie sich in Gefahr und begehen eine Straftat. Derweil sind die Zugänge vernagelt – auch die Rutschen. Im Jahr 2025 soll das Hallenbad wieder geöffnet werden. (Lukas Zahrer, 9.10.2023)