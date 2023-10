Die gebürtige Deutsche tritt die Nachfolge von Gabriela Hearst an

Chemena Kamali wird die neue Kreativdirektorin bei Chloé, verkündete das französische Modeunternehmen, das zum Schweizer Luxuskonzern Richemont gehört. Die 41-Jährige wird im Jänner ihre erste Pre-Fall-Kollektion vorstellen. Einen Monat später werden bei der Pariser Modewoche ihre Entwürfe für Herbst 2024 auf dem Laufsteg präsentiert.

Chemena Kamali wird Kreativdirektorin bei Chloé. David Sims / Chloé

"Mein Herz gehörte schon immer Chloé. Schon seit ich vor mehr als 20 Jahren durch die Türen getreten bin. Die Rückkehr fühlt sich natürlich und sehr persönlich an", äußerte sich Kamali zu ihrer neuen Rolle. Sie fühle sich geehrt, diese zu übernehmen, und hoffe, den Geist von Chloé für die heutige Zeit einfangen zu können, heißt es weiter in dem Unternehmensstatement. In diesem kommt auch Riccardo Bellini, CEO bei Chloé, zu Wort. Kamali verkörpere den Geist von Chloé und sei aufgrund ihres Talents, ihrer Erfahrung und Verbindung mit der Marke eine logische Wahl.

Nach ihrer Studienzeit an der Hochschule Trier sowie an der renommierten Universität Central Saint Martins in London begann die Deutsche ihre Karriere bei Chloé unter der kreativen Leitung von Phoebe Philo. Als Design-Director arbeite sie ab 2013 erneut für das Haus, bis sie 2016 bei Saint Laurent als Kreativdirektorin anheuerte. (red, 9.10.2023)